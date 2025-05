Daimler Truck: Neues Sparprogramm erhält Rückendeckung durch Aktionäre

Werbung







Am Dienstag fand die Hauptversammlung des Fahrzeugherstellers Daimler Truck statt. Es wurde beschlossen, dass es zum dritten Mal in Folge eine Dividendenzahlung in Höhe von 1,90 Euro je Aktie geben wird. Diese Ausschüttung kostet das Unternehmen rund 1,5 Milliarden Euro. Die Dividendenrendite liegt mit einem Wert von rund 5,2 Prozent leicht unter dem Vorjahreswert. Laut Medienberichten waren viele Aktionäre über die hohe Ausschüttung des Konzerns sehr überrascht, da die Umsätze und Gewinne im vergangenen Geschäftsjahr stark zurückgegangen sind. Der Umsatz ging um rund drei Prozent auf 54,1 Milliarden Euro zurück und auch das EBIT sank um rund 15 Prozent auf 4,7 Milliarden Euro. In Europa fiel der Marktanteil von 20 Prozent auf rund 14 Prozent. Die Marge lag bei rund 7,5 Prozent. Ziel von Daimler Truck ist es nun, zukünftig wieder zweistellige Margenwerte zu erreichen. Ebenfalls möchte der Konzern bis 2030 eine Milliarden Euro einsparen um das Unternehmensergebnis zu verbessern und wettbewerbsfähiger werden. Erreichen möchte Daimler Truck diese Ziele durch das Effizienzprogramm "Cost Down Europa". Teil dieses Sparprogrammes sind Stellenstreichungen in Deutschland und Kürzungen bei tariflichen Leistungen. Laut eigenen Aussagen strebt der Konzern an, das beste Lkw- und Busunternehmen der Welt zu sein. Um diesem Ziel näherzukommen, möchte Daimler Truck ihre Technologierführerschaft in den Bereichen Elektro- und Wasserstoffantriebe weiter ausbauen.









