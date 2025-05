Köln (ots) -In der WDR-Geschäftsleitung wird es eine Veränderung geben. Aufgrund des Weggangs der Justitiarin Prof. Caroline Volkmann wird die Position an der Spitze des Justitiariats zu 50 Prozent neu besetzt.Prof. Caroline Volkmann hatte um Beendigung ihres Vertrages gebeten, da sie aus persönlichen Gründen ihre Forschungs- und Lehrtätigkeit an der Hochschule Darmstadt zum Wintersemester 2025 wieder aufnehmen möchte. Seit 1. November 2022 leitet Prof. Caroline Volkmann im Führungsduo mit Dr. Katrin Neukamm das Justitiariat des WDR. Gemeinsam haben die Justitiarinnen in dieser Zeit maßgebliche Impulse gesetzt - in der juristischen Beratung und als erstes Topsharing-Tandem des WDR.Intendantin Dr. Katrin Vernau bedankt sich für die erfolgreiche Arbeit: "Caroline Volkmann ist eine exzellente Juristin und ein hochgeschätztes Mitglied unseres Geschäftsleitungsteams. Sie hat den WDR sowohl in medienpolitischen Fragen als auch bei der Umsetzung unserer Reformen mit herausragender Expertise und außerordentlichem Engagement begleitet. Ich bedauere persönlich sehr, dass sie geht. Gleichzeitig habe ich Verständnis für ihre persönlichen Gründe und ihren Wunsch, in die Forschung und Lehre zurückzukehren."Prof. Caroline Volkmann lehrte und forschte vor ihrem Eintritt in den WDR fünf Jahre als Professorin mit dem Schwerpunkt Medienrecht und öffentlich-rechtlicher Rundfunk an der Hochschule Darmstadt. Sie war für die Zeit beim WDR von der Hochschule beurlaubt worden.Zu ihrem Weggang sagt Prof. Caroline Volkmann: "Es fällt mir sehr schwer, den WDR zu verlassen und ich bedanke mich bei allen Kolleginnen und Kollegen für die hervorragende Zusammenarbeit. Ich habe sehr gerne im Justitiariat und im Team mit der Geschäftsleitung gearbeitet. Aber ich habe mich entschieden, meine akademische Arbeit wieder aufzunehmen und auszubauen. Das heißt leider Abschied nehmen von tollen Menschen und einem großartigen Sender."Die Position im Topsharing-Tandem des Justitiariats wird per Ausschreibungsverfahren und in Abstimmung mit den zuständigen Gremien in den nächsten Wochen nachbesetzt.Fotos unter www.ard-foto.dePressekontakt:WDR KommunikationTel.: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6044683