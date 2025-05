Führungskräfte von Accenture, AstraZeneca, BP-Castrol, Deloitte, Mars, Philip Morris International, Unilever und ZS untersuchen, wie agentenbasierte KI die Entscheidungsfindung in Unternehmen verändert

Aera Technology, das Unternehmen für Entscheidungsintelligenz hat heute AeraHUB 25 London angekündigt einen hochkarätigen Gipfel, der am 11. Juni 2025 in The Brewery stattfindet und auf dem führende europäische Unternehmensleiter untersuchen werden, wie agentenbasierte Entscheidungsintelligenz anpassungsfähige Echtzeitentscheidungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette ermöglicht.

Der Gipfel bringt Branchenführer, Experten und Visionäre zusammen, die mit Entscheidungsintelligenz die nächste Welle der Unternehmenstransformation vorantreiben. Führungskräfte weltweit führender Unternehmen werden darüber berichten, wie Entscheidungsintelligenz in Lieferketten, klinischen Studien, der Bedarfsermittlung und anderen geschäftskritischen Funktionen einen echten Mehrwert schafft. Die Teilnehmer werden zu den Ersten gehören, die die bahnbrechenden Innovationen von Aera Decision Cloud erleben und erfahren, wie Geschäftsanwender Agenten und Agententeams innerhalb von Entscheidungsautomatisierungsprozessen erstellen und verwalten können, um neue Ebenen der Geschwindigkeit und Agilität für schnellere Ergebnisse zu erschließen.

Aera Technology hat im Bereich der Entscheidungsintelligenz mit der Einführung von Aera und der Aera Decision Cloud des Unternehmens Pionierarbeit geleistet. Dank der Erweiterung um Large Language Models (LLMs) und agentenbasierte KI ist Aera jetzt leistungsfähiger denn je es versteht natürliche Sprache, denkt dynamisch, interagiert intuitiver mit Benutzern und liefert intelligente Automatisierung in großem Maßstab.

AeraHUB 25 London: Der Decision Intelligence Summit

11. Juni 2025 The Brewery, 52 Chiswell Street, London

Highlights der Veranstaltung:

Accenture Die Lieferkette der nächsten Generation: Von der Automatisierung zur vollständigen Autonomie

Referent: Kris Timmermans, Global Lead für Supply Chain Operations, Accenture

Moderator: Fred Laluyaux, Mitbegründer, Präsident und CEO von Aera Technology



Unilever Vision einer autonomen Lieferkette mit agentenbasierter KI

Referent: Graham Sommer, Global Head of Customer Operations, Unilever

Moderator: Fred Laluyaux, Mitbegründer, Präsident und CEO von Aera Technology



AstraZeneca ZS Von der Studie zum Regal: Entscheidungsintelligenz hilft AstraZeneca, "zu wachsen, ohne zu wachsen"

Referenten: Sam Mulligan, Senior Director of Digital Lean, Clinical Manufacturing Supply bei AstraZeneca, und Pragati Lodha, Principal, ZS

Moderator: Gonzalo Benedit, Chief Revenue Officer bei Aera Technology



Philip Morris International Warp-Speed-Lieferkette: Entscheidungsintelligenz für eine rauchfreie Zukunft von PMI

Referenten: Gualtiero Cerrato, Supply Chain Director, und Karl Bougue, Senior Manager, Data Analytics bei Philip Morris International

Moderator: Michael Spaeth, Client Partner, DACH, bei Aera Technology



BP-Castrol Beschleunigung der funktionsübergreifenden Agilität: Die KI-gesteuerte Transformation der Lieferkette von BP-Castrol

Referent: JP Lebudel, Chief Supply Chain Officer bei BP-Castrol

Moderator: Fred Laluyaux, Mitbegründer, Präsident und CEO von Aera Technology



Mars Deloitte Steigerung der Case-Fill-Raten mit Entscheidungsintelligenz

Referenten: Mahendra Gadiyar, Senior Product Lead, Mars, und Kevin Overdulve, Partner, Supply Chain Network Operations, Deloitte und Jeroen Nysen, Senior Manager, Supply Chain Network Operations, Deloitte

Moderator: Matt York, Regional VP, UK Northern Europe bei Aera Technology

Die Veranstaltung in London ist eine von zwei AeraHUB-Veranstaltungen, die in diesem Jahr stattfinden. Aera Technology wird im November dieses Jahres auch seine jährliche AeraHUB-Veranstaltung vor Ort und virtuell in New York City ausrichten. Weitere Informationen zu beiden Veranstaltungen finden Sie unter https://www.aeratechnology.com/aerahub.

Über Aera Technology

Aera Technology, das Unternehmen für Entscheidungsintelligenz, hat Aera entwickelt, den ersten Agenten für Entscheidungsintelligenz. Aera ist in Echtzeit und ständig aktiv und versteht, wie ein Unternehmen funktioniert, gibt umsetzbare Empfehlungen, sagt Geschäftsergebnisse voraus, führt Entscheidungen in großem Maßstab aus und lernt aus jeder Entscheidung. Aera unterstützt das gesamte Spektrum von Entscheidungen, von operativen bis hin zu strategischen, und wird von Aera Decision Cloud und seinen kombinierbaren Aera Skills angetrieben. Indem Aera die weltweit führenden Unternehmen in die Lage versetzt, Entscheidungen über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg zu optimieren, ermöglicht Aera eine nachhaltigere, intelligentere und effizientere Welt. Weitere Informationen finden Sie unter www.aeratechnology.com.

