Dublin (ots/PRNewswire) -Aryza, ein weltweit führender Anbieter von Automatisierungssoftware für den gesamten Kreditzyklus, übernimmt Webio - einen innovativen Anbieter von Conversational-AI-Lösungen. Dieser strategische Schritt markiert einen wichtigen Meilenstein in der Wachstumsstrategie von Aryza.Webio bringt eine Cloud-native Plattform sowie ein erfahrenes Team mit umfassendem Know-how im Bereich Künstliche Intelligenz ein. Auch kulturell passen beide Unternehmen hervorragend zusammen - vereint durch eine gemeinsame Leidenschaft für Innovation und den klaren Antrieb, das zukünftige Wachstum von Aryza aktiv mitzugestalten.Die Übernahme eröffnet Aryza die Möglichkeit, Webios fortschrittliches KI-Know-how in die eigene Produkt- und Servicelandschaft zu integrieren. Besonders im Bereich Forderungsmanagement und Inkasso wird Aryza seinen Kunden künftig KI-gestützte Lösungen anbieten, die Effizienz und Wirksamkeit steigern. Langfristig sollen diese KI-Funktionen in das gesamte Produktportfolio eingebunden werden, um den Mehrwert für Kunden weiter auszubauen.Colin Brown, CEO von Aryza, erklärt:"Die Aufnahme von Webio in die Aryza-Familie ist ein entscheidender Schritt auf unserem Weg, führender Anbieter von KI-gestützten Finanzlösungen zu werden. Die Expertise von Webio im Bereich Conversational AI und ihre innovative Cloud-native Plattform passen perfekt zu unserer Vision für die Zukunft. Gemeinsam werden wir unseren Kunden Mehrwert bieten und unsere Strategie weiterverfolgen, SaaS-Lösungen für den gesamten Kredit- und Forderungszyklus bereitzustellen."Cormac O'Neill, CEO von Webio, ergänzt:"Der Beitritt zur Aryza-Gruppe eröffnet für Webio ein spannendes neues Kapitel. Wir freuen uns darauf, zur ambitionierten Vision von Aryza beizutragen. Durch die Kombination unserer KI-Kompetenzen mit dem etablierten Produktportfolio und der Marktreichweite von Aryza können wir die Kundeninteraktion deutlich verbessern und echte Innovationen im Finanzdienstleistungssektor vorantreiben."Mit der Integration echter KI-Lösungen stärkt Aryza nicht nur seine Fähigkeit, den wachsenden Anforderungen der Kunden gerecht zu werden, sondern festigt zugleich seine Marktposition nachhaltig. Die innovative Plattform von Webio ergänzt die Mission von Aryza, intelligentere und effizientere Finanzlösungen bereitzustellen.Als global führender Anbieter von Automatisierungssoftware ist Aryza darauf ausgerichtet, Unternehmen entlang des gesamten Kreditzyklus mit modernster Technologie zu unterstützen. Die Übernahme von Webio steht für einen zukunftsorientierten Ansatz, um Markttrends frühzeitig aufzugreifen und den sich wandelnden Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden. Mit der Technologie und dem Know-how von Webio ist Aryza bestens aufgestellt, messbare Ergebnisse für Kunden zu liefern und den Wachstumskurs des Unternehmens weiter zu beschleunigen.Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an:Ellen OliverEllen.oliver@aryza.com+44 (0)7842 021620Über AryzaAryza ist ein globaler Anbieter von SaaS-Lösungen für das Management des Kredit- und Forderungszyklus. Das Unternehmen entwickelt innovative Tools, die komplexe Prozesse für Finanzdienstleister und Privatpersonen vereinfachen. Mit einem klaren Fokus auf technologiebasierte Mehrwerte unterstützt Aryza Organisationen dabei, Effizienz, Compliance und Kundenergebnisse nachhaltig zu verbessern.Über WebioWebio ist ein führender Anbieter von Conversational-AI-Lösungen und spezialisiert auf die Transformation der Kundenkommunikation durch fortschrittliche, KI-gestützte Kommunikationsplattformen. Dank echter Cloud-native-Technologie ermöglicht Webio Unternehmen, ihre Effizienz zu steigern, Kundenerlebnisse zu verbessern und messbare Ergebnisse zu erzielen - insbesondere in den Bereichen Inkasso und Finanzdienstleistungen. Bekannt für Innovation und Expertise, unterstützt Webio Unternehmen dabei, intelligenter, schneller und effizienter zu kommunizieren.View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/aryza-ubernimmt-ki-spezialisten-webio-302467237.htmlOriginal-Content von: Aryza, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179902/6044703