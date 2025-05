Baden-Baden (ots) -Achtteilige Dramedy spielt am Strand von Kapstadt und startet am 18. JuliAls Partygirl Nina nackt am Strand von Kapstadt aufwacht, ohne Wertsachen und 10.000 Kilometer von ihrer englischen Heimat entfernt, ist unübersehbar, dass ihr Leben aus den Fugen geraten ist. Die vier Twentysomethings einer schrägen Strandhaus-WG retten sie aus der üblen Lage. Der lässige Lifestyle der Gruppe gefällt Nina. Allerdings bleibt den neuen Freunden auf Dauer nicht verborgen, dass die begabte Sängerin vor ihrem eigentlichen Lebensproblem nicht für immer davonlaufen kann. Ab Freitag, 18. Juli 2025, sind die acht 30-minütigen Folgen von "The Morning After" in der ARD Mediathek abrufbar.Dramedy in atemberaubender LandschaftDieser One-Night-Stand war definitiv ein Irrtum. Leider erkennt Nina Morgan das erst, als sie nackt am Strand von Kapstadt aufwacht und sich eingestehen muss, dass der Typ vom Vorabend sich mit all ihren Habseligkeiten davongemacht hat. In der Strandbar hat das frühstückende Paar Cleo und Mandisa Mitleid mit ihr. Sie versorgen Nina mit Kleidung, nehmen sie mit in die Strandhaus-WG, zu dem auch die Geschwister Michaela und Justin gehören, und gemeinsam üben sie demütigende Rache an dem diebischen Aufreißer vom Vorabend. Aufgenommen als neue Mitbewohnerin im Strandhaus chillt und feiert Nina mit den anderen, angelt seltsame Jobs und arbeitet abends in der Strandbar von Tarquin, was für jemanden, die wegen Alkoholproblemen eigentlich in einer stationären Reha sein sollte, nicht die beste Idee ist. Sie beginnt sogar wieder erfolgreich als Sängerin aufzutreten. Trotzdem bringt sie sich immer wieder in prekäre Situationen. Letztlich bemerkt die Clique bei aller Lässigkeit im Lifestyle und allen eigenen Kämpfen schneller als Nina, dass sie ihr Problem mit dem Alkohol nicht einfach wegignorieren kann.Südafrikanische Serie für FabFictionIm Mittelpunkt der Serie steht die englische Schauspielerin Amara Okereke als Nachwuchssängerin Nina, die von ihrer Familie in Hull in eine Auszeit nach Südafrika geschickt wurde. Im südafrikanischen Cast spielen Carmen Pretorius die sexpositive Michaela, Tochter reicher Eltern, Tarryn Wyngaard die Anwältin Cleo mit chaotischem Gefühlsleben, Gaosi Raditholo ihre Freundin, das gutherzig-egozentrische Model Mandisa, Richard Gau den Tech-Bro Justin, Khaya Dladla Barbesitzer Tarquin und Danica Jones Kamerafrau Pauline, deren Ziel es ist, selbst zu inszenieren. Sie alle versuchen, das entspannte Partyleben mit der Notwendigkeit zum Geldverdienen zusammenzubringen, das richtige Beziehungsmodell zu finden und sich von niemandem in ihrer Freiheit beschneiden zu lassen. "The Morning After" ist eine weitere Serie der Initiative FabFiction von NDR, SWR und WDR, Die 2022 gegründete Initiative hat zum Ziel, das Angebot der ARD durch international koproduzierte Serien zu stärken. Mit der Dramedy "The Morning After" wurde zum ersten Mal eine südafrikanische Serie koproduziert.Das Team"The Morning After" ist eine Produktion von Paradoxal und Both World Production mit SWR, NDR und WDR. Die Creatoren sind Thierry Cassuto und Karen Jeynes, die Drehbücher für die acht Folgen schrieben Karen Jeynes, Thierry Cassuto, Isabel Bassett und Nompumelelo Ngqula. Regie führten Cindy Lee und Karen Jeynes und produziert wurde "The Morning After" von Thierry Cassuto, Remy Jacquelin und Thato Cassuto. Die Redaktion liegt bei Brigitte Dithard, SWR, Sabine Holtgreve, NDR und Frank Tönsmann, WDR.8 x 30 Minuten in der ARD Mediathek ab Freitag, 18. Juli 2025Ausstrahlung in One ebenfalls am 18.7., alle acht Folgen ab 20:15 UhrFür akkreditiere Journalisten stehen die ersten vier Folgen im Pressevorführraum (https://presse.daserste.de/video/vorfuehrraum/index.html)der ARD zur Ansicht bereit.Informationen: http://swr.li/the-morning-afterFotos: ARD-foto.deNewsletter: "SWR vernetzt"Pressekontakt: Annette Gilcher, Tel. 07221 929 2 40 16, annette.gilcher@SWR.deOriginal-Content von: ARD Mediathek, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153003/6044706