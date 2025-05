© Foto: MARTIAL TREZZINI - KEYSTONE

Während China seinen Griff auf den globalen Markt für Schlüsselrohstoffe weiter festigt, arbeitet der Westen mit Nachdruck daran, seine Abhängigkeit von chinesischen Seltenen Erden zu verringern.Ein F-35 Kampfjet verschlingt Seltene Erden im Gewicht eines Nilpferds. Für den Bau eines Elektroautos sieht es besser aus: Da liegt das Gewicht bei nur rund einem halbem Liter Milch. Und bei einem gewöhnlichen Benziner: So schwer wie ein Apfel. Anfang April kündigte China Exportkontrollen für sieben Seltene Erden an - darunter Terbium, ein Element, von dem etwa 9 Gramm in einem einzelnen E-Auto zum Einsatz kommen, wie AlixPartners angibt. Die übrigen sechs betroffenen Elemente werden laut Daten …