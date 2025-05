Was tun, wenn politische Schlagzeilen, Marktverwerfungen und Meme-Aktien die Börse beherrschen? Christian W. Röhl (Chief Economist Scalable Capital) liefert in seinem Vortrag sieben klare Tipps, wie Anleger in volatilen Zeiten einen kühlen Kopf bewahren. Du erfährst, warum politische Börsen oft überschätzt werden, was hinter dem "Mambo-Faktor" steckt, wie du dein Portfolio krisensicher machst - und warum Humankapital, Diversifikation und Digital Detox heute wichtiger sind denn je.