Ethereum konsolidiert weiter unter 2.700 $ - Analyst antizipiert baldigen Durchbruch

Die zweitgrößte Kryptowährung ETH befindet sich nach einer impulsiven Rallye in einer engen Seitwärtsbewegung unterhalb der 2.700-$-Marke. Trotz mehrerer Anläufe ist es den Bullen bislang nicht gelungen, diesen wichtigen Widerstand nachhaltig zu überwinden. Doch ein erfahrener Analyst sieht jetzt klare Anzeichen dafür, dass ein Ausbruch unmittelbar bevorstehen könnte.

In den letzten Wochen hat ETH die meisten Top-Altcoins outperformt

Ethereums Wertentwicklung in den letzten Wochen hat viele Anleger überrascht, welche die zweitgrößte Kryptowährung bereits abgeschrieben hatten. Schließlich hatte Ethereum im Verlauf des letzten Jahres deutlich underperformt. Der zweitgrößten Kryptowährung gelang es im Vergleich zu Bitcoin, Solana und Co. nicht, ein neues Allzeithoch zu erreichen, und der Kurs stieg nur auf knapp über 4.000 $ an.

Zudem kam es dann in den Monaten Januar bis April 2025 zu einer massiven Entwertung, die den ETH-Kurs auf unter 1.500 $ einbrechen ließ. Hier fanden die Bullen dann jedoch Support. Die Kaufnachfrage stieg, und im Verlauf des letzten Monats hat ETH alle anderen Top-Altcoins outperformt und ist um über 50?% im Wert gestiegen.

Quelle: Coingecko.com

So ging es zuletzt zwischen dem 8. und dem 13. Mai in einer impulsiven Rallye von 1.800 $ auf bis zu 2.700 $ aufwärts. Seitdem konsolidiert ETH nun unter dem 2.700-$-Niveau in einer engen Konsolidierungsrange zwischen 2.400 $ und 2.700 $. Erst gestern haben die Bullen den letzten Versuch unternommen, das 2.700-$-Niveau zu durchbrechen. Bisher scheint dieser Versuch jedoch gescheitert zu sein, und ETH wurde auf aktuell 2.640 $ zurückgeworfen.

Der pseudonyme X-Analyst Phoenix hat in einem Post jedoch darauf aufmerksam gemacht, dass ETH immer wieder gegen den 2.700-$-Widerstand strebt, und betrachtet man den Chart, fällt auf, dass die Rücksetzer von diesem Kursniveau über die letzten Tage immer geringer geworden sind. Somit scheint die Kaufnachfrage den Verkaufsdruck zu überwiegen, und sollte die Marktstimmung so bleiben, ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis das 2.700-$-Niveau durchbrochen werden kann. Falls dies den Bullen gelingt, würde es den Raum für eine Fortsetzung der Rallye in Richtung des 3.000-$-Niveaus eröffnen.

Nach dem Überwinden des 2.700-$-Niveaus könnte es für ETH noch deutlich weiter aufwärtsgehen

Die 2.700-$-Marke hatte bereits zwischen August und November 2024 als wichtiger Support fungiert und scheint nun einen ebenso starken Widerstand darzustellen. Bei einem Durchbruch des Niveaus und einer Fortsetzung der Rallye über 3.000 $ wäre dann jedoch erstmals seit Langem sogar eine Recovery-Rallye in Richtung 4.000 $ realistisch.

Für den weiteren Jahresverlauf sehen viele Analysten sogar durchaus noch Chancen, dass ETH ein neues Allzeithoch erreichen könnte. Schließlich befindet sich der Kryptomarkt generell gerade in einem Bullenmarkt, und vor allem von den USA gehen zahlreiche positive Entwicklungen für Bitcoin, Ethereum und Co. aus.

Quelle: Coingecko.com

So soll ETH ja als einer von wenigen Altcoins auch in der strategischen Krypto-Reserve enthalten sein, die die USA im Verlauf des Jahres starten wollen. Das dürfte die Kaufnachfrage nach ETH noch einmal deutlich verstärken und könnte den zum Erreichen eines neuen Allzeithochs nötigen Rückenwind liefern.

Grundsätzlich sollten sich Anleger beim Investieren in ETH jedoch des Umstands bewusst sein, dass dies die zweitgrößte Kryptowährung mit einer Marktkapitalisierung von deutlich über 300 Milliarden $ ist. Dementsprechend ist hier nicht mehr mit dem Renditepotenzial neuer Kryptowährungen, sondern eher mit dem einer Tech-Aktie zu rechnen.

Anleger, die hingegen junge Coins ganz am Anfang ihrer Entwicklung mit spannender Utility suchen, könnten sich eher für Coins wie BEST interessieren.

BEST als sinnvolle Investitionsalternative zu ETH?

Bei BEST handelt es sich um eine interessante neue Investitionsmöglichkeit für Anleger, die nach Kryptowährungen in ihrer frühesten Entwicklungsphase suchen. Tatsächlich steckt der Coin heute nämlich noch im Presale. Das bedeutet, dass er noch nicht an Krypto-Börsen gelistet ist, sondern stattdessen nur über die offizielle Website des Presales gekauft werden kann. Hier wird BEST gerade noch zum vergünstigten Kurs von 0,025095 $ verkauft, und bis heute sind so bereits über 12 Millionen?$ an Investitionen von interessierten Anlegern zusammengekommen.

Quelle: Bestwallettoken.com

Das große Interesse am Presale kann maßgeblich darauf zurückgeführt werden, dass es sich bei BEST um die native Kryptowährung des dahinterstehenden Best Wallets handelt. Selbiges Wallet zieht durch seinen Non-Custodial- und No-KYC-Ansatz in letzter Zeit immer mehr Nutzer an, die von den Vorteilen profitieren möchten.

BEST fungiert innerhalb des Best Wallet als Governance-Token, der Coin-Holdern Mitbestimmungsrechte verschafft. Außerdem profitieren BEST-Investoren im Best Wallet auch von höheren Staking-Rewards, die sich mit dem Staking der eigenen Kryptowährungen verdienen lassen. Außerdem sind für sie auch die Transaktionsgebühren im Best Wallet-Ökosystem reduziert.

Dementsprechend ist BEST ein Coin mit Wachstumspotenzial, von dessen Utilitys vor allem Anleger profitieren können, die auch das Best Wallet nutzen.

