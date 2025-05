DJ Deutschland will Hilfe für die Ukraine aufstocken

Von Bertrand Benoit

DOW JONES--Deutschland wird nach den Worten von Bundeskanzler Friedrich Merz die finanzielle und militärische Hilfe für die Ukraine aufstocken. Deutschland werde seine militärische Unterstützung für die Ukraine "aufrechterhalten und ausbauen", sagte Merz auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Berlin. Die beiden Länder würden ein gemeinsames Programm zur Herstellung von Langstreckenwaffen starten, die Kiew gegen russische Ziele einsetzen könne. Dies sei der Beginn einer neuen Form der militärisch-industriellen Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern, die großes Potenzial habe, so Merz.

Da die Zweifel am Engagement der USA in der Ukraine zunehmen, bemüht sich Europa, das potenzielle Vakuum zu füllen. "Wir zählen auch auf die Unterstützung der Vereinigten Staaten, deren Engagement für erfolgreiche (Friedens)Verhandlungen unverzichtbar bleibt", sagte Merz. "Ich möchte dem amerikanischen Präsidenten an dieser Stelle ausdrücklich für sein persönliches Engagement in den letzten Wochen danken." Merz will in den kommenden Wochen in die USA reisen.

