Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, das ständige Hin und Her bei möglichen Strafzöllen sorgte an den Aktienmärkten seit Wochen immer wieder für scharfe Kursbewegungen in beide Richtungen. Während die Wall Street dabei noch immer unter Tops aus dem Frühjahr notiert, erweist sich der Dax bemerkenswert krisenresistent und schob sein Allzeithoch gestern sogar bis 24.226 Punkte...

