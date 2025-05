ARKANCE ist nun der weltweit größte Wiederverkäufer von Eagle Point-Lernmanagementsystemen in den Bereichen Architektur, Ingenieurwesen, Bauwesen und Fertigung

ARKANCE, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für die digitale Transformation in den Bereichen Architektur, Ingenieurwesen und Bauwesen (AEC) sowie Fertigung, und Eagle Point Software erweitern ihre Partnerschaft auf die EMEA-Region. Aufbauend auf jahrelanger Zusammenarbeit in den Vereinigten Staaten und im asiatisch-pazifischen Raum bietet die verstärkte globale Allianz nun auch Kunden in ganz Europa E-Learning- und digitale Schulungslösungen der nächsten Generation an.

Da AEC-Unternehmen daran arbeiten, Qualifikationslücken zu schließen und mit der digitalen Transformation Schritt zu halten, ist es von entscheidender Bedeutung, die nächste Generation von Talenten zu gewinnen und zu fördern. Studien zeigen, dass 65 der Generation Z Online-Lernen gegenüber Präsenzunterricht bevorzugen1, was On-Demand- und Cloud-basiertes Lernen für Berufseinsteiger attraktiver macht. Dies macht On-Demand-Lernen in der Cloud nicht nur attraktiv, sondern auch dringend erforderlich.

Mit der Ausweitung der Partnerschaft auf EMEA wird ARKANCE zum weltweit größten Vertriebspartner für Pinnacle Series, das führende Learning Management System (LMS) von Eagle Point, und "Pinnacle Lite", die E-Learning-Software des Lösungsanbieters. Eagle Point wird außerdem seine globale Präsenz ausbauen und weltweit den Industriestandard für Lerntools in den Bereichen AEC und Fertigung setzen.

Mit personalisierten Lernpfaden, Kompetenzbewertungen und umfassenden Schulungsbibliotheken können Fachleute führende Tools wie AutoCAD, Revit, Bluebeam und viele weitere beherrschen. Es unterstützt sowohl individuelles Lernen als auch den unternehmensweiten Wissensaustausch.

Greg Arranz, CEO von ARKANCE, erklärt: "Unser Ziel ist es, unseren Kunden mit digitalen Lösungen zu einer intelligenteren Bauweise zu verhelfen. Um den kontinuierlichen Lernbedürfnissen einer neuen Generation von Ingenieuren und Designern gerecht zu werden, ist Pinnacle der ideale Partner. Gemeinsam können wir Teams dabei unterstützen, ihre Fähigkeiten hinsichtlich der neuesten Innovationen von erstklassigen Technologieanbietern zu verbessern. Anschließend können sie mit ARKANCE-spezifischen Inhalten und der Beratung durch unsere Experten ihr Wissen vertiefen. Die Pinnacle Series bietet außerdem Funktionen zur Anpassung und Entwicklung eines umfassenden Lernplans für Kunden, die Schulungen zu ihren eigenen Prozessen oder Tools anbieten müssen."

In der EMEA-Region wird ARKANCE auf seiner langjährigen Erfahrung im Bereich der von Trainern geleiteten Schulungen in der jeweiligen Landessprache aufbauen und ein hybrides Modell anbieten, das die Flexibilität des bedarfsorientierten Lernens mit der Tiefe einer personalisierten Beratung und Präsenzschulungen kombiniert.

"Diese Partnerschaft ist ein bedeutender Meilenstein für die globale Expansion von Eagle Point Software und ermöglicht es uns, Hunderttausenden weiteren Menschen zu helfen", erklärte Steve Biver, Chief Operating Officer bei Eagle Point Software. "Die Pinnacle Series ist mehr als nur eine Softwareschulung sie befasst sich mit der Neugestaltung der Art und Weise, wie Unternehmen Teams einarbeiten, weiterbilden und unterstützen. Dank seiner umfassenden Fachkenntnisse in den Bereichen AEC und Fertigung ist ARKANCE ein hervorragender Partner, um den Wert der Pinnacle Series weltweit zu steigern."

Über Eagle Point Software

Seit 1983 konzentriert sich Eagle Point Software auf die Steigerung der Produktivität für Fachleute in den Bereichen Architektur, Ingenieurwesen, Bauwesen und Fertigung. Die Flaggschiff-Lösung des Unternehmens, die Pinnacle Series, ist eine leistungsstarke E-Learning-Plattform, die die Akzeptanz von Software wie Autodesk, Microsoft und Bluebeam bei den Anwendern fördert. Mit über 500.000 Nutzern weltweit unterstützt die Pinnacle Series Unternehmen dabei, durch kontinuierliches Lernen eine höhere Leistungsfähigkeit zu erreichen.

Über ARKANCE

ARKANCE, eine Tochtergesellschaft des führenden französischen B2B-Dienstleisters Monnoyeur Group, ist ein globaler Partner für die digitale Transformation der Bau- und Fertigungsindustrie. ARKANCE wurde im Jahr 2018 gegründet und ist in über 20 Ländern tätig. Das Unternehmen bietet professionelle Dienstleistungen, innovative Lösungen und Fortbildungen auf höchstem Niveau. Unsere Teams kombinieren proprietäre Be. Smart Software mit Technologien aus einem Netzwerk von erstklassigen Partnern, die Kunden dabei unterstützen, die Lücke zwischen Design und Betrieb zu schließen. Mit über 1.300 Fachkräften unterstützen wir Unternehmen dabei, ihre Widerstandsfähigkeit zu stärken, ihre Rentabilität zu steigern und ihre Projektergebnisse zu verbessern.

