Im Immobiliensegment wird Spanien zunehmend züeinem Land der Kontraste Während die Nachfrage nach Luxusimmobilien in den großen Städten Madrid und Barcelona, an der Costa del Sol oder auf den Balearen ungebrochen wächst, zeigt sich bei jungen Käufergruppen zunehmend ein Trend hin züanderen expandierenden Städten. In aufstrebenden Zentren wie Valencia und Málaga bilden erstmals ...

Den vollständigen Artikel lesen ...