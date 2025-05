Vaduz (ots) -Der Weiterbildungskurs für Offiziere der Feuerwehren steht in diesem Jahr ganz im Zeichen des Themas "Erdgas". Der Kurs unter der Leitung von Kurskommandanten Toni Göldi, Balzers, findet am Dienstag, 3. Juni und am Mittwoch, 4. Juni 2025 jeweils abends in Vaduz statt.Erdgas geht in seiner Bedeutung als Energieträger immer mehr zurück, dennoch müssen sich die Feuerwehren auf allfällige Ereignisse einstellen. Bei diesem Kurs erlernen die Teilnehmer das richtige Verhalten bei Gasaustritten im Nieder- und Mitteldruckbereich. Der Kursstab wird dabei tatkräftig unterstützt durch Liechtenstein Wärme, auf deren Havarie-Anlage auf dem Übungsgelände des ABS in Vaduz auch ein Teil der praktischen Übungen stattfindet.Um die Gruppengrössen klein zu halten und den Teilnehmern optimale Bedingungen zu bieten, findet der Kurs an zwei aufeinanderfolgenden Abenden statt.Pressekontakt:Amt für BevölkerungsschutzToni Göldi, FW-Instruktor+41 79 389 29 45goeldi.toni@msn.comOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100932082