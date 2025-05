Düsseldorf (ots) -In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit und steigender Mieten fragen sich viele Immobilieneigentümer, ob jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um ihr Eigentum zu verkaufen und wenn ja, worauf es wirklich ankommt. Immobilien-Experte und Qualitätsmakler Rainer Dix, Inhaber von DIX Immobilien Düsseldorf (https://www.dix-immobilien.de/), gibt einen umfassenden Überblick, was Eigentümer wissen müssen, bevor sie ihre Immobilie auf den Markt bringen.Laut Rainer Dix erlebt der Markt derzeit eine Wiederbelebung, insbesondere bei Einfamilienhäusern und Eigentumswohnungen. Wohn- und Geschäftshäuser verzeichnen ebenso eine deutliche Zunahme der Nachfrage. Die Talsohle der Preise sei erreicht, die Zinsen leicht gesunken. Diese Kombination sorgt für eine neue Dynamik am Immobilienmarkt in Düsseldorf.Marktgerechte Bewertung ist der SchlüsselDer häufigste Fehler beim Immobilienverkauf ist ein unrealistisch hoher Einstiegspreis. Laut Rainer Dix wirkt ein zu hoher Startpreis oft abschreckend, kann zu längerer Vermarktungsdauer führen und mündet häufig in Preisnachlässen. Dies führt in der Regel zu einem Kaufpreiskompromiss, der im Ergebniss unterhalb des Kaufpreises liegt, der hätte erzielt werden könnenDIX Immobilien empfiehlt daher auf eine faktenbasierte Immobilienbewertung. Die Wertermittlung gemäß den Vorgaben der Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV) sowie den aktuellen Kennzahlen und Indizes u.a. von Sprengnetter und vdp Research bilden die Grundlage für eine erfolgreiche Vermarktung, sowohl gegenüber Käufern als auch gegenüber finanzierenden Banken.Die richtige Zielgruppe ansprechenNicht jede Immobilie passt zu jedem Interessenten. Ein zentrales Kriterium ist daher, die richtige Zielgruppe präzise anzusprechen. Viele Eigentümer wünschen sich beispielsweise junge Familien als Nachfolger, die die Immobilie wertschätzen und sich gut in die Nachbarschaft einfügen.DIX Immobilien empfiehlt unter anderem eine aussagekräftige Fotopräsentation sowie interaktive 360°-Besichtigungen, um Interessenten vorab einen transparenten Eindruck zu vermitteln. Drohnenaufnahmen und damit der Blick aus der Vogelperspektive setzen jede Immobilie perfekt in Szene. So werden Besichtigungen mit qualifizierten Interessenten durchgeführt, was insbesondere Eigentümern, die Wert auf eine kundenspezifische Ansprache und Effizienz legen, erhebliche Vorteile bietet.Mängel offenlegen schafft VertrauenEin weiterer Erfolgsfaktor ist die Offenheit im Umgang mit objektbezogenen Schwächen. Sanierungsbedarf, ein alter Heizkessel oder Modernisierungsstau sollten nicht verschwiegen, sondern ehrlich kommuniziert werden."Wer Mängel verschweigt, riskiert Preisnachverhandlungen oder den Absprung des Käufers. Werden Defizite jedoch offen benannt und im Kaufpreis berücksichtigt, stärkt das die Vertrauensbasis zwischen allen Beteiligten", erklärt Rainer Dix.Verkaufszeitraum strategisch planenEin zu langer Vermarktungszeitraum wirkt sich negativ auf die Wahrnehmung einer Immobilie aus. Sobald ein Objekt monatelang online zu finden ist, steigt die Skepsis bei potenziellen Käufern."Die optimale Vermarktungsdauer liegt bei unter sechs Monaten. Mit einer präzisen Zielgruppenansprache und klarer Positionierung schaffen wir es regelmäßig, diese Zeitspanne zu unterschreiten", so Dix.Hierfür setzt das Team auf durchdachte Exposés, hochwertige Fotos und Drohnenaufnahmen sowie ein gezieltes regionales Marketing mit strategischer Vermarktung.Der richtige Makler als strategischer PartnerEin professioneller Immobilienmakler ist nicht nur Vermittler, sondern auch strategischer Berater, Filter und Verhandlungsführer. Viele Eigentümer möchten sich die Zeit und den Aufwand sparen, selbst zwischen zahlreichen Interessenten zu differenzieren.DIX Immobilien übernimmt diese Aufgabe mit Fingerspitzengefühl und Diskretion. Zahlreiche positive Bewertungen belegen das hohe Vertrauen, das Kunden dem Düsseldorfer Maklerunternehmen entgegenbringen, häufig über Generationen hinweg.Regionale Kompetenz und starkes NetzwerkAls langjähriges Mitglied im Immobilienverband Deutschland (IVD) (https://www.ivd.net/) und mit über 30 Jahren Markterfahrung ist DIX Immobilien bestens vernetzt. Die Marktkenntnis reicht dabei weit über Düsseldorf hinaus: Auch in Jülich (https://www.dix-immobilien.de/Juelich/Immobilienmakler-Juelich.htm), Titz und weiteren Orten ist das Unternehmen aktiv.Rainer Dix betont: "Wir verstehen uns als Qualitätsmakler. Unsere Erfahrung, unsere Marktkenntnis und unsere individuelle Beratung sorgen dafür, dass Eigentümer sich gut aufgehoben fühlen."Sichtbarkeit online und offline kombinierenModerne Immobilienvermarktung endet nicht bei einem Online-Inserat. DIX Immobilien kombiniert digitale Sichtbarkeit mit klassischen Methoden wie regionaler PR, Printkampagnen und professioneller Medienarbeit.Die firmeneigene Website enthält eine umfangreiche Rubrik mit Neuigkeiten (https://www.dix-immobilien.de/Blog-News.htm), in der Eigentümer zusätzliche Orientierung finden. Über die bekannten Bewertungstools (https://www.dix-immobilien.de/Wertermittlung.htm) lassen sich Immobilien zudem in wenigen Minuten kostenlos bewerten.Fazit: Erfolgreich verkaufen mit DIX Immobilien DüsseldorfEin Immobilienverkauf in Düsseldorf sollte gut vorbereitet und strategisch geplant sein. Eigentümer profitieren davon, mit einem erfahrenen Immobilienmakler in Düsseldorf zusammenzuarbeiten, der den Markt kennt, transparent kommuniziert und mit modernen Tools arbeitet."Ein erfolgreicher Verkauf ist kein Zufall. 