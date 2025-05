DJ Aktien Schweiz deutlich schwächer vor Feiertag

DOW JONES--Der schweizerische Aktienmarkt hat am Mittwoch im Verlauf die Verluste kontinuierlich ausgebaut und letztlich leichter geschlossen. Laut UBS-Chefvolkswirt Paul Donovan kann US-Präsident Donald Trump zwar weiter künftige Schäden für die Wirtschaft begrenzen, nicht jedoch den bereits angerichteten Schaden durch die ständigen Richtungswechsel seiner Politik: "Firmen verschieben ihre Entscheidungen wegen der politischen Unsicherheit."

Für Kaufzurückhaltung gerade vor dem Feiertag am Donnerstag sorgten das am Abend erwartete US-Notenbanksitzungsprotokoll, vor allem aber Geschäftsausweis und Ausblick von Nvidia. Händler warnten mit Blick auf die KI-Ikone im Halbleitersektor von "Enttäuschungspotenzial". Die spannende Frage sei, ob und wie die Exportbeschränkungen und Zölle die Mittelfristprognosen beeinträchtigten.

Der SMI verlor 1,1 Prozent auf 12.187 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 19 Kursverlierer und ein -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 14,56 (zuvor: 13,54) Millionen Aktien.

Die Verluste waren breit gestreut. Nur Geberit schlossen nach optimistischen Verbandsaussagen mit 0,3 Prozent im Plus. Nach den Uhrenexportdaten des Vortages verloren Richemont nun 2,4 Prozent, außerhalb des SMI Swatch 1,2 Prozent. Cantor Fitzgerald kauft der UBS (-0,9%) die Anlageplattform O'Connor ab. Das New Yorker Finanzdienstleistungsunternehmen teilte mit, mit der UBS eine endgültige Vereinbarung über die Übernahme, die Hedgefonds, private Kredite und Rohstoffe mit einem verwalteten Vermögen von rund 11 Milliarden US-Dollar umfasst, getroffen zu haben. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

Auch Lonza (-1,1%) gaben ab, obwohl es wohlwollende Analystenkommentare gab. Nach Einschätzung der Analysten Naresh Chouhan und Dominic Rose von Intron Health zählt Lonza mit ihren freien Produktionskapazitäten in den USA zu den wahrscheinlichen Profiteuren der Zollängste. Die Analysten hoben ihre Kursziel an - so wie andere Häuser auch.

Unter den Nebenwerten verloren Belimo 1 Prozent. Die Kursentwicklung dürfte nicht mit der Ernennung von Sarah Bencic zur Leiterin des Konzernbereichs Amerika und zum Mitglied der Konzernleitung zu tun gehabt haben. Ascom (+4,1%) kündigte den Start des angekündigten Aktienrückkaufs an. Dottikon ES kehrte auf den Wachstumspfad zurück und überzeugte auch darüber hinaus, der Kurs sprang um 16,8 Prozent nach oben.

May 28, 2025

