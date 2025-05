HAMBURG (dpa-AFX) - Wegen möglicher Metallteile in der Verpackung ruft der Hersteller die "Edeka Bio Soft-Datteln, ohne Stein" zurück. Laut der französischen Firma Maître Prunille könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich in einzelnen 180-Gramm-Tüten mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 10.04.2026 Fremdkörper befinden, teilte der Edeka-Handelskonzern in Hamburg mit.

Die Datteln seien vorwiegend bei Edeka und Marktkauf angeboten worden. Kundinnen und Kunden, die das Produkt gekauft haben, könnten es gegen Erstattung des Kaufpreises auch ohne Vorlage des Kassenbons zurückgeben. Andere Haltbarkeitsdaten seien nicht betroffen./fi/DP/jha