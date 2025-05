Für Krypto-Investoren wird es spannend. Die Circle Internet Group will an die Börse!Die Circle Internet Group, das Unternehmen hinter dem USDC-Stablecoin, plant seinen Börsengang, wie es am Dienstag bekanntgab. Das Unternehmen hat einen Antrag auf einen Börsengang (IPO) an der New Yorker Börse unter dem Tickersymbol "CRCL" gestellt. Der erwartete Ausgabepreis liegt zwischen 24 und 26 US-Dollar pro Aktie. Für alle, die damit nicht vertraut sind: Ein Stablecoin ist eine Kryptowährung, die darauf ausgelegt ist, einen stabilen Wert zu halten - im Gegensatz zu traditionell volatilen Kryptowährungen wie Bitcoin. Stablecoins sind in der Regel an eine traditionelle Währung wie den US-Dollar oder an …