BOGOTA, Kolumbien, May 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zum dritten Mal nimmt Invest in Bogota über sein Convention Bureau an der IMEX Frankfurt teil, einem der wichtigsten Treffen der globalen Meetings-, Incentive-, Kongress- und Eventbranche (meetings, incentives, congresses and events, MICE).

Die IMEX Frankfurt findet von diesem Dienstag bis nächsten Donnerstag, dem 22. Mai, statt und bringt über 12.000 Fachleute aus der Event- und Incentive-Reisebranche aus der ganzen Welt zusammen, darunter Planer von Firmenmeetings, Verbände, Reisebüros, Technologieanbieter und Touristenziele, die an Geschäftstreffen, Schulungen und Netzwerk-Aktivitäten teilnehmen können, welche Innovationen und Chancen in der Branche vorantreiben.

Investin Bogota wird am Stand 180 von ProColombia vertreten sein. Dies ist der Vernetzung der Bemühungen mit der gesamten nationalen und internationalen Wertschöpfungskette des Sektors zu verdanken und macht das gesamte Potenzial der Stadt sichtbar, insbesondere aber das Messe-, Veranstaltungs- und Kongressviertel von Bogota, das aus Corferias, Agora und dem Hotel Hilton Corferias besteht.

"Diese Veranstaltung ist ein entscheidender Schritt, um die Region Bogota unter den wettbewerbsfähigsten Märkten für Tagungstourismus zu positionieren, da sie nicht nur hochqualifizierte Käufer anzieht, sondern uns auch ermöglicht, an der Spitze der Trends zu stehen, welche die Branche verändern", so die Leiterin des Convention Bureau, Luisa Fernanda Vásquez.

An dem Treffen wird Kamila Caselles, eine Mitarbeiterin des Bureau, teilnehmen, welche die Chancen und Wettbewerbsvorteile der Region Bogotá in Bezug auf Nachhaltigkeit, Innovation und Stärkung des Geschäftstourismus vorstellen wird.

Es ist erwähnenswert, dass das Convention Bureau im Jahr 2024 zur Organisation von 36 internationalen Veranstaltungen beigetragen hat, die einen wirtschaftlichen Nebeneffekt von 15,5 Millionen US-Dollar generierten und mehr als 80.600 Teilnehmer anzogen. Außerdem hat es die Organisation von weiteren 78 Veranstaltungen unterstützt und so Bogotas Position als führendes Reiseziel für Tagungen und Kongresse in Lateinamerika gestärkt.

Invest in Bogota ist eine öffentlich-private Partnerschaft zwischen der Handelskammer von Bogota und dem Hauptstadtdistrikt. Ihr Ziel besteht darin, internationale Investitionen zu erleichtern, Konferenzen und Veranstaltungen von Weltrang anzuziehen und das Ökosystem des einflussreichen Unternehmertums zu fördern, um zur sozioökonomischen Entwicklung, Wettbewerbsfähigkeit und Lebensqualität der Region Bogota beizutragen. und sie als bevorzugten Standort für Geschäftstätigkeiten in Lateinamerika zu positionieren.

