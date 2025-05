© Foto: Justin Tang - The Canadian Press/AP

Der kanadische Dollar hat seit Beginn der Amtszeit von US-Präsident Donald Trump kräftig zu seinem US-Pendant zugelegt. Das liegt weniger an der eigenen Stärke.Trotz zunehmender Warnungen aus Washington, einem schwächelnden Arbeitsmarkt und verhaltener Binnenkonjunktur setzt der kanadische Dollar seinen Höhenflug in diesem Jahr immer weiter fort - ausgerechnet gegenüber dem US-Dollar, dem er historisch eigentlich eher eng gefolgt ist. Die Entwicklung mag auf den ersten Blick paradox wirken: Während sich die kanadische Wirtschaft derzeit eher in einem Seitwärtsmodus befindet, erweist sich der "Loonie" an den Devisenmärkten als eine der solidesten Währungen im G10-Raum. Die Erklärung dafür …