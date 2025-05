DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutschland will Hilfe für die Ukraine aufstocken

Deutschland wird nach den Worten von Bundeskanzler Friedrich Merz die finanzielle und militärische Hilfe für die Ukraine aufstocken. Deutschland werde seine militärische Unterstützung für die Ukraine "aufrechterhalten und ausbauen", sagte Merz auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Berlin. Die beiden Länder würden ein gemeinsames Programm zur Herstellung von Langstreckenwaffen starten, die Kiew gegen russische Ziele einsetzen könne. Dies sei der Beginn einer neuen Form der militärisch-industriellen Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern, die großes Potenzial habe, so Merz.

EU spricht mit den USA über Luftfahrt und Halbleiter

Die Europäische Union (EU) spricht in ihren Handelsgesprächen mit den USA nach den Worten von EU-Handelskommissar Maros Sefcovi über eine Zusammenarbeit in Schlüsselsektoren wie der Luftfahrt und der Halbleiterindustrie. Sefcovic sagte am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Dubai, er habe mit dem US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer und Handelsminister Howard Lutnick vereinbart, alle zwei Tage zu telefonieren, und werde voraussichtlich am Donnerstag erneut mit ihnen sprechen. Teams beider Seiten stünden ebenfalls in regelmäßigem Kontakt. Laut Sefcovic befasse man sich mit "allen Tariflinien".

EZB-Zinssenkung im Juni erwartet - auch Juli und September

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird nach Einschätzung von Jussi Hiljanen von SEB Research die Zinsen am 5. Juni voraussichtlich um 25 Basispunkte senken und ihren von Sitzung zu Sitzung abhängigen Ansatz für den geldpolitischen Ausblick beibehalten. "Der Handelskrieg, negative Wachstumsauswirkungen und der anhaltende disinflationäre Trend stützten die Aussichten auf weitere Zinssenkungen über den Juni hinaus, aber wir erwarten, dass die EZB einen datenabhängigen, von Sitzung zu Sitzung abhängigen Ansatz beibehalten wird", schrieb der Chefstratege. Eine Zinssenkung im Juni würde den Einlagensatz auf 2,00 Prozent bringen. SEB erwartet weitere Zinssenkungen im Juli und September, was den Einlagensatz im September auf 1,50 Prozent senken würde.

Chevron erhält knappe Lizenz zum Erhalt von Ölförderung in Venezuela - Kreise

Die Trump-Administration hat Chevron eine knappe Lizenz zur Erhaltung ihrer Ölförderung in Venezuela erteilt, nachdem die unter der Vorgängerregierung erteilte Sondergenehmigung, dort Öl zu fördern, am Dienstag ausgelaufen ist. Wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten, darf der US-Ölkonzern damit wichtige Infrastrukturen in Venezuela unterhalten, aber kein Öl aus dem südamerikanischen Land importieren, was Teil der Kampagne von US-Präsident Donald Trump zur Isolierung von Caracas ist.

+++ Konjunkturdaten +++

US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 3 Wochen Mai +5,8% gg Vorjahr

DJG/DJN/brb

(END) Dow Jones Newswires

May 28, 2025 13:00 ET (17:00 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.