Die Skalierbarkeit, Flexibilität und Datenvereinheitlichungsfunktionen von Reltio werden als Grund für die Wahl angegeben

Reltio® gab heute bekannt, dass Aviva plc, eines der führenden Unternehmen für Schadenversicherungen, Vermögen und Altersvorsorge im Vereinigten Königreich, Reltio Data Cloud implementiert hat, um seine Daten unternehmensweit zu vereinheitlichen, potenzielle Neugeschäfte zu fördern und stärker personalisierte Kundenerfahrungen zu schaffen.

In den Legacy-Systemen von Aviva wurde eine Masterdatenverwaltungslösung für operative und digitale Zwecke eingesetzt und eine andere für Marketing und Analysen. Dies erschwerte es, sich einen umfassenden Überblick über die Kunden zu verschaffen, und stellte Aviva vor Probleme mit der Datenfragmentierung. Aviva benötigte eine neue Plattform, die dem Unternehmen eine einheitliche, umfassende Echtzeitansicht seiner Kunden liefern, die Bereitstellung innovativer Erfahrungen beschleunigen und in den nächsten 10 Jahren und darüber hinaus für Unternehmenswachstum sorgen würde. Nach einer umfangreichen Bewertung der Anbieter wählte Aviva Reltio Data Cloud aufgrund ihrer cloudnativen, skalierbaren Funktionen für Datenvereinheitlichung und Performance als Ersatz der Legacy-Lösung IBM Master Data Management (MDM) aus. Aviva hat die Implementierung dieser neuen Reltio-Lösung abgeschlossen und bemerkt bereits die damit verbundenen geschäftlichen Vorteile, darunter verbesserte Datenqualität, einheitliche und standardisierte Kundendaten sowie die Möglichkeit, zeitgerecht mit potenziellen Neukunden zu interagieren.

Nach einer Partnerschaft mit einem Reltio Premiere Delivery Partner mit weitreichender Erfahrung, der Master Data Management (MDM) innerhalb nur weniger Wochen nach Verfügbarkeit der Plattform für große Umgestaltungsengagements einsetzen konnte, migrierte und optimierte Aviva 37 Millionen Kundenprofile, um sie teamübergreifend nutzen zu können. Aviva arbeitet weiterhin direkt mit dem ausgewählten Partner und Reltio Professional Services, um Gelegenheiten über Customer 360 zu nutzen.

Ob beim Umwandeln von potenziellen Neukunden in Kunden, Verwalten von Benachrichtigungen über Wirtschaftskriminalität oder Nachverfolgen, Aktualisieren und Finalisieren von Policen Reltio Data Cloud liefert Daten mit einer Latenz von nahezu Null, was zu mehr Produktivität und Effizienz führt. Zudem wird die MyAviva-App jetzt vollständig von Reltio Data Cloud unterstützt, wodurch die Kundenerfahrung durch Echtzeitzugriff auf Policen, Ansprüche usw. verbessert wird.

"Wir sind stolz auf diesen wichtigen Implementierungsmeilenstein für unsere Kunden, durch den die Kundenerfahrung weiter verbessert wird", sagte Bijan Yeylaghi, Head of Customer Data bei Aviva. "Reltio hat eine nachgewiesene Erfolgsbilanz als führendes Unternehmen im Bereich Datenvereinheitlichung und -verwaltung und umfangreiche Erfahrung in stark regulierten Branchen. Wir haben eine echte Partnerschaft mit Reltio. Kurz nach dem Go-Live sehen wir bereits tolle Fortschritte im Hinblick auf unsere Ziele im Bereich der Datentransformation zur Verbesserung des Kundenservice. Zudem generieren wir einen zusätzlichen Geschäftswert aus unseren Kundendaten."

"Es ist eine Ehre, im Zuge der KI-bezogenen und digitalen Transformationen von Aviva Cloud-Partner erster Wahl des Unternehmens zu sein, das die führende diversifizierte Versicherungsgesellschaft im Vereinigten Königreich mit einer 325-jährigen Geschichte ist", sagte Manish Sood, Gründer und CEO von Reltio. "Das Legacy-MDM war auf ruhende Daten ausgelegt. Die Zukunft gehört jedoch den übertragenen Daten. Aviva hat nicht nur eine Lösung für heute gewählt. Sie haben in eine Zukunft investiert, in der es auf Datenagilität ankommt, insbesondere im Zeitalter der KI. Sie haben die Einschränkungen eines Legacy-Systems überwunden und eine Plattform gewählt, die sich an das Tempo und die Anforderungen des heutigen Geschäfts anpassen lässt", sagte Sood, Gründer und CEO von Reltio. "Durch den Go-Live mit Reltio hat Aviva statische Daten in agile Daten umgewandelt, die Informationen in Echtzeit bereitstellen."

Nach einer erfolgreichen ersten Phase, in der operative Kundendaten und die Verbesserung der Kundenerfahrung im Mittelpunkt standen, wird Aviva Reltio nun auch für Marketing und Analysen nutzen, unter anderem durch Integration der Anreicherung von Daten Dritter.

Über Aviva

Aviva plc ist eine britische multinationale Versicherungsgesellschaft mit Sitz in London, England. Aviva ist der größte Schadenversicherer und ein führender Anbieter von Lebens-, Vermögens- und Rentenversicherungen im Vereinigten Königreich und unter den führenden fünf in Europa. Aviva ist zudem der zweitgrößte Schadenversicherer in Kanada.

Über Reltio

Wir bei Reltio sind der Meinung, dass Daten die Geschwindigkeit Ihres Unternehmens erhöhen und Ihren Erfolg fördern sollten. Unsere KI-gestützten Angebote zur Datenvereinheitlichung und -verwaltung liefern einheitliche, vertrauenswürdige Daten, wo und wann sie benötigt werden, damit Unternehmen auf sich ändernde Geschäftsanforderungen reagieren können. Die Reltio Data Cloud umfasst unser gesamtes Ökosystem an Lösungen, einschließlich Reltio Customer 360, Multi-Domain Master Data Management (MDM) und Entity Resolution. Die Reltio Data Cloud vereint unterschiedliche Datenquellen in Echtzeit und schafft so eine einzige, vertrauenswürdige Quelle der Wahrheit. Führende Unternehmensmarken in verschiedenen Branchen auf der ganzen Welt verlassen sich auf unsere preisgekrönten Datenvereinheitlichungs- und -verwaltungsfunktionen, um die Effizienz zu steigern, Risiken zu managen und das Wachstum voranzutreiben.

