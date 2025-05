Scientist.com, die führende Beschaffungsplattform für Forschung und Entwicklung im Bereich Life Sciences, hat heute Trial Insights, sein Echtzeit-Analysetool für klinische Studien, in Clinical Labs Navigator integriert. Damit können Wissenschaftler Labordienstleistungen aus einer Hand beziehen und mehr als 500.000 aktive und abgeschlossene Studien über ein einziges Dashboard abfragen, wodurch sich die Planungszyklen für Studien von Wochen auf Stunden verkürzen.

"Trial Insights verwandelt verstreute öffentliche und proprietäre Studienaufzeichnungen in eine live durchsuchbare Karte", so Ron Ronauro, Gründer von Trial Insights und VP of Applications bei Scientist.com. "Ein Team kann jede Studie aufrufen, nach Endpunkten, Einschluss-/Ausschlusskriterien, Fortschritt der Rekrutierung oder regulatorischem Status filtern und sofort Trends erkennen ohne sich mit Tabellenkalkulationen herumschlagen zu müssen."

Neues in Clinical Labs Navigator

Globale Studienabdeckung Durchsuchen Sie 17 primäre Register nach Phase, Indikation und Region.

Biomarker-Explorer Sehen Sie, welche Marker die Reaktion beeinflussen und wie sie sich über Studien hinweg entwickeln.

Profile von Forschern und Standorten Bewerten Sie Forscher nach Erfahrung, therapeutischem Schwerpunkt und Startgeschwindigkeit.

Analysen zu Medikamenten und Sponsoren Verfolgen Sie Pipelines, Wettbewerber und die Geschichte von Partnerschaften in einer Ansicht.

Intelligente Benachrichtigungen Erhalten Sie E-Mail- oder In-App-Benachrichtigungen, wenn sich der Status, die Region oder die Rekrutierungsziele einer von Ihnen verfolgten Studie ändern.

Verfügbarkeit

Trial Insights ist jetzt für alle Nutzer von Clinical Labs Navigator verfügbar. Neue Nutzer können eine kostenlose Testversion starten oder eine Demo unter www.trialinsights.com buchen.

Eine Live-Demo von Trial Insights und/oder Clinical Labs Navigator erhalten Sie am Stand Nr. 15157 auf der bevorstehenden ASCO-Jahrestagung in Chicago, Illinois.

Über Scientist.com

Scientist.com erleichtert es Life-Science-Teams, die benötigten Forschungsdienstleistungen und -produkte zu finden, zu prüfen und zu bestellen oft innerhalb von Tagen statt Wochen. Der Online-Marktplatz vereint mehr als 6.000 vorqualifizierte Anbieter aus über 1.000 Forschungskategorien, die alle über integrierte Kontrollen für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und den Datenschutz verfügen. Die Plattform betreibt sichere Beschaffungszentren für 20 der 30 weltweit führenden Pharmaunternehmen, über 100 Biotech-Firmen und die US-amerikanischen National Institutes of Health (NIH). Scientist.com wurde 2007 gegründet und wird kontinuierlich mit KI-Tools verbessert. Das Unternehmen hilft Wissenschaftlern dabei, weniger Zeit mit Papierkram und mehr Zeit mit der Forschung zu verbringen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.scientist.com.

Clinical Labs Navigator und Trial Insights sind Marken von Scientist.com.

