The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 28.05.2025

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 28.05.2025



ISIN Name

BMG3728V1090 GAN LTD. DL-,01

BMG5753U1128 MAIDEN HLDGS LTD DL -,01

CA05455W1086 AWAKN LIFE SCIENCES CORP

CA0877372015 BETTER PLANT SCIENCES INC

NL0015001ZQ0 AFFIMED N.V. EO-,10





© 2025 Xetra Newsboard