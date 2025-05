Neuer Snorter Token ($SNORT) startet ICO: Nächster 100x Memecoin?

Der neue Telegram-Handelsroboter für Kryptowährungen mit dem Namen Snorter ($SNORT) hat heute sein heiß erwartetes ICO gestartet, über welches der eigene Coin vor der Markteinführung an den Kryptobörsen gekauft werden kann.

Er verspricht der schnellste und günstigste Bot auf der Solana-Blockchain zu sein, um Anlegern somit entscheidende Vorteile zu bieten. Zudem verwandelt er Ihren Telegram-Feed in ein fähiges Handels-Terminal, wobei er auch das Sniping vereinfacht und einen fortschrittlichen Schutz gegenüber MEV-Manipulationen gewährt.

Zwar ist er Solana-fixiert, dennoch unterstützt er unterschiedlichste Blockchains. Aus diesem Grunde erwarten schon jetzt manche, dass es sich um einen der nächsten großen Memecoin-Launches handeln könnte.

Bereits im vergangenen Jahr hat der Markt der Krypto-Handelsbots geboomt, wobei er auf 41 Mrd. USD geschätzt wird. Snorter startet somit in einem hervorragenden Umfeld. Dabei sticht er mit den besten Leistungs- und Kostenmetriken der Solana-Bots aus der Masse hervor.

Insbesondere in einem volatilen Markt wie dem der Memecoins können Sekunden den Tod für Händler mit sich bringen. Deshalb legt Snorter großen Wert auf Sub-Sekunden-Swaps, welche mit erstklassigen API-Aufrufen über die Infrastruktur von Solana Remote Procedure Call ermöglicht werden. Somit erhalten die Nutzer große Vorteile.

Deswegen konnte das ICO schon in den ersten Minuten eine Finanzierungssumme von fast 60.000 USD erzielen. Noch ist der $SNORT-Coins zum niedrigsten Vorverkaufspreis von 0,0935 USD erhältlich. Allerdings wird dieser spätestens alle zwei Tage erhöht.

https://twitter.com/SnorterToken/status/1927684044323512364

Gebühren von Snorter Token sind niedriger als von BONKbot und anderen

Der Handelsroboter von Snorter bietet zahlreiche Vorteile gegenüber seinen Wettbewerbern. So stellt er diese unter anderem bei den Gebühren in den Schatten, wobei er lediglich 0,85 % verlangt.

Durch den Besitz des eigenen $SNORT-Coins können die Inhaber ihre Handelsgebühren von 1,5 % auf 0,85 % reduzieren, was weniger als von BONKbot, Maestro, Cryptohopper, Trojan Bot, Gunbot und den anderen ist.

Die Schnauze von Snorter hat eine großartige Chance gewittert. Denn der auf Solana basierende BONKbot hat im März ein Handelsvolumen von 250 Mio. USD und tägliche Gebühreneinnahmen von 1,4 Mio. USD verzeichnet.

Da der Krypto-Markt aufgrund der zunehmenden Mainstream-Adoption und neuen Bitcoin-Allzeithochs weiter expandiert sowie bald eine Altcoin-Saison erwartet wird, kann auch Snorter von diesem Umfeld profitieren.

Mit ihm erhalten die Investoren endlich die Möglichkeit, einen Markt zu schlagen, welcher sich durch Frontrunning, bösartige Bots und undurchsichtige sowie manipulierte Verträge auszeichnet.

Allerdings können mithilfe von Snorter nicht nur Memecoins identifiziert, sondern ebenso Bots bei ihrem eigenen Spiel geschlagen, kopiert und überlistet werden. Es spielt dabei keine Rolle, ob man ein Anfänger im Bereich der Memecoins ist, da Snorter die Vermutungen über diese in Geld verwandelt.

$SNORT-Coin bietet Sniping und Trading auf Premium-Niveau

Künftig können sich die Trader die umständlichen, browserbasierten Systeme mit diversen Tools ersparen. Denn Snorter bietet eine einheitliche Plattform mit einer All-in-One-Lösung für unter anderem Swaps, Snipes, Copy-Trading, Limit-Orders und Portfolio-Befehle.

Trader und Snorter können nahtlos auf das professionelle, institutionelle Live-Portfolio-Dashboard zugreifen. Über dieses erhalten sie direkt im Telegram-Chatfenster Zugriff auf ihre Bestände, GuV und Kosten. Auf diese Weise lassen sich Swaps, Copy-Trades und Sniping einfach ausführen. Ebenso ist das Festlegen von Stop-Losses möglich, um das Risiko besser unter Kontrolle zu bekommen.

Der Snorter Bot bietet eine Reihe von Vorteilen, welche seinen Nutzern einen Vorsprung verschaffen. So heißt es auf der Website: "Entfesseln Sie die Schnauze. Snipen Sie schlauer. Handeln Sie lauter."

Sobald der Launch erfolgt, kann das Sniping bereits genutzt werden. Denn auf diese Weise lassen sich hohe Gewinne erzielen. Dabei werden die Snorter-Nutzer viel schneller als mit Browser-Bots neue Coins kaufen können, indem sie lediglich die Smart-Contract-Adresse eingeben.

Vor Snorter haben viele Trader mit Handelsrobotern Geld verloren. Allerdings geschah dies oft ohne eigenes Verschulden. Stattdessen waren es Rugpulls, Honeypots, MEV-Manipulationen oder schlechte Technologie. Somit kam es unter anderem zu Verspätungen, was jedoch alles mit dem Snorter-Bot nicht mehr sein muss.

Der Schutzmechanismus für Rugpulls und Honeypots soll sich laut den Aussagen des Teams schon in der Beta-Phase befinden. Aus dieser geht hervor, dass seine besonders hohe Erkennungsrate, sein Live-Scanner für schwarze Listen, sein Schürf-Fallen-Detektor und seine Freeze-Warnungen unübertroffen sind.

Sobald der eigene $SNORT-Coin über das TGE (Token Generation Event) nach dem Presale eingefordert und gehandelt werden kann, lassen sich außerdem über die Portal Bridge Assets zwischen Ethereum und Solana verschieben.

Snorter ist ein viraler Memecoin mit automatisiertem Krypto-Trading

Aufgeklärte Investoren sind sich darüber bewusst, dass sich das Interesse von den Memecoins zu den nützlicheren Bereichen verlagert hat. Dessen ist sich auch das Team von Snorter Bot bewusst und hat daher die virale Memetoken-Kultur mit einem echten Nutzen für das Trading verbunden.

Das Maskottchen des bald erscheinenden, bahnbrechendem Trading-Bot-Phänomens ist das Erdferkel Snorter. Angetrieben wird die Plattform von dem nützlichen $SNORT-Coin, bei dem es um Milliarden von US-Dollar geht.

Bis zum Jahr 2033 werden die Tradingbots für den Krypto-Markt vermutlich eine Bewertung von 154 Mrd. USD erreichen und jährlich um 14 % wachsen. Zwar ist dies nicht schlecht, jedoch gibt es noch wesentlich vielversprechendere Trends.

So soll der KI-gesteuerte Krypto-Trading-Bot-Sektor weiterhin explosionsartig expandieren und bis zum Jahr 2034 mit einem Wert von 985,2 Mrd. USD fast eine Bio. US-Dollar erreichen. Zudem entspricht dies sogar einem jährlichen Wachstum von 37,2 %.

Somit bieten sich für den Handelsroboter bedeutende Chancen, um Milliarden an Handelsgebühren einzunehmen. Mit seiner Reihe von fortschrittlichen Trading-Tools der Extraklasse könnte der $SNORT-Coins schon schnell eine Bewertung jenseits von 1 Mrd. USD erreichen.

Neue Memecoin-Ära wird eingeleitet und der Snorter-Presale beginnt

Der Trend auf dem Markt der rein spekulativen Memecoins hat sich in Richtung nützlicher Produkte bewegt. In dieser Hinsicht stellt der Snorter Bot ein Paradebeispiel dar. Über den nativen $SNORT-Coin erhalten die Inhaber Zugriff auf die Premium-Funktionen. Dies sind etwa Swaps in weniger als 1 Sekunde, geringe Gebühren, unbegrenztes Sniping, Copy-Trading, Analysen und Sicherheit.

Unterstützt wird das Projekt von weiteren Anreizen, wie sie für Memecoins typisch sind, um die Viralität zu steigern und eine Marke aufzubauen. Dazu gehören beispielsweise Incentivierungen mit Coins wie Wettbewerbe, Empfehlungen, Ranglisten-Belohnungen und mehr.

Schon jetzt können die Käufer ihre Coins in dem Staking-Pool einsetzen, um einen Anteil der 25.000.000 $SNORT zu erhalten, welche über die nächsten 12 Monate an die Teilnehmer vergütet werden. Insgesamt gibt es 500.000.000 $SNORT, was somit in der Anfangsphase bis zu den ersten Einnahmen bereits den Verkaufsdruck verringern kann.

Zum jetzigen Zeitpunkt liegt die Staking-Rendite von Snorter noch bei extrem hohen 3.251 %. Allerdings bleiben die Zinsen meist nicht lange auf diesem Niveau und sinken mit der Zunahme der Staker.

Darüber hinaus gewährt der eigene Coin Governance-Stimmrechte, um beispielsweise an Abstimmung über die Erweiterung mit anderen Blockchains teilzunehmen. Somit können wiederum der Nutzen und Wert des eigenen Token gesteigert werden.

So können Sie den $SNORT-Coin kaufen

Der Vorverkauf für den $SNORT-Token wurde nun gestartet. Schnelle Anleger können sich diesen nun zum niedrigsten Preis sichern, bevor dieser an den Börsen gestartet wurde. Möglich ist dies über die Website von Snorter Token.

Dabei werden die Kryptowährungen SOL, ETH, BNB, USDT, USDC und Bankkarten akzeptiert. Am besten nehmen Sie am Presale über die Best Wallet teil, welche eine komfortable Handhabung der Coins ermöglicht und diese schon vor Abschluss des Vorverkaufs im Portfolio berücksichtigt. Zudem werden in ihr Frühzugänge zu Kryptowährungen geboten.

Sollten Sie sich in der Europäischen Union befinden, können Sie von einer 14-tägigen Rückerstattungsoption gemäß der MiCa-Regel (Markets in Crypto-Asset Regulation) der EU profitieren.

Zusammengefasst bietet Snorter keine Browser-Tabs, keine Dashboards und keine Ausreden. Stattdessen ist er praktisch über einen Telegram-Chat nutzbar und hilft den Investoren, Alpha-Investments zu erschnüffeln, bevor Wale und Bots die Fährte stehlen.

Warum Coins flippen, wenn man sie auch erschnüffeln kann? Der Vorverkauf von Snorter Token stellt nun eine einmalige Gelegenheit dar, um sich besonders große Vorteile zu sichern und anderen zuvorzukommen.

Folgen Sie Snorter auch in den sozialen Medien auf X und Instagram, um keine wichtigen Ankündigungen wie neue Blockchains und Funktionen zu verpassen.

Jetzt Snorter Token entdecken!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.