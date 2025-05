Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 28 mai/May 2025) - The common shares of IM Cannabis Corp. (the "Issuer") will be delisted from the CSE at market close, June 2, 2025.

The Issuer will continue to trade on Nasdaq.

For further information please see the Issuer's news release.

_________________________________

Les actions ordinaires d'IM Cannabis Corp. (l'« émetteur ») seront radiées de la cote de la CSE à la clôture du marché, le 2 juin 2025.

L'émetteur continuera à être négocié sur le Nasdaq.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le communiqué de presse de l'émetteur.

Date: Market Close/Clôture du marchés le 2 juin/June 2025 Symbol(s)/Symbole(s): IMCC

SOURCE: Canadian Securities Exchange (CSE)