Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) -Vom 20. bis 22. Mai organisierte das Tourismusministerium von Ho-Chi-Minh-Stadt in Zusammenarbeit mit Vietnam Airlines den Tourismuspavillon Vietnam - Ho-Chi-Minh-Stadt auf der Messe IMEX Frankfurt 2025.Die fortgesetzte Teilnahme des Tourismusministeriums von Ho-Chi-Minh-Stadt an der IMEX Frankfurt 2025 zeugt von den strategischen und proaktiven Bemühungen, den MICE-Tourismussektor (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions) der Stadt zu fördern. Neben den Messeaktivitäten am Stand von Ho-Chi-Minh-Stadt (Stand B325, 72 m²) organisierte das Ministerium in Zusammenarbeit mit Vietnam Airlines und führenden vietnamesischen Tourismusunternehmen (Ben Thanh Tourist, Vietravel, Asia DMC, Asian Trails, Indochina Heritage, MakeYourAsia, TerraVerde Travel, Bliss Hoi An und Trusted DMC) eine Reihe von thematischen Präsentationen direkt am Pavillon. Ziel dieser Sitzungen war es, neue Tourismusprodukte, überregionale Reiserouten und das Investitionsumfeld der Stadt vorzustellen und zu fördern, um internationale Partnerschaften zu gewinnen.Darüber hinaus führte die Delegation Geschäftstreffen mit großen Reiseveranstaltern in Frankfurt und München durch und organisierte am 23. Mai ein Business-Networking-Programm in München.Die fortgesetzte Teilnahme und die verstärkten Werbemaßnahmen auf der IMEX Frankfurt 2025 stellen einen bedeutenden Fortschritt in der Marketingstrategie von Vietnam - Ho Chi Minh City dar. Es trägt dazu bei, die Präsenz der Stadt auf der globalen Karte des MICE-Tourismus zu erhalten und internationale Partnerschaften auszubauen. Darüber hinaus sollen hochwertige Einkäufer aus dem deutschsprachigen Markt in Europa (Deutschland, Österreich, Schweiz) für die Teilnahme an der ITE HCMC 2025 gewonnen werden. Dieser Markt gilt als ein wichtiger Quellmarkt mit großem Potenzial für die vietnamesische Tourismusindustrie im Allgemeinen und Ho-Chi-Minh-Stadt im Besonderen.Für weitere Informationen über die ITE HCMC 2025 wenden Sie sich bitte an:Website: https://itehcmc.travel/Email: info@itehcmc.travelFür weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Ho Chi Minh City Tourism Promotion CenterE-Mail:info@visithcmc.vnWebsite:www.visithcmc.vn Folgen Sie uns für mehr Reiseinspiration!Facebook:www.facebook.com/VisitVibrantHoChiMinhCityInstagram:www.instagram.com/visithochiminh/Youtube: Du l\u1ecbch TP.H\u1ed3 Chí Minh VibrantHoChiMinhCity# (https://www.facebook.com/hashtag/vibranthcmc?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVvwJ838LZeK2fwFH42pqDQFrnfKL4vmXdqO7WnpAC7btxHI8vaY1pKKirBlbF_Mavlx85eFraKtIZ13e5GAX2JeNBa73pApqKTWnxhPa7dSFloYpbKnFsMu9GXJg3Yw00u6HReY1Q6v9SeTsbHtEgfD6huESZopH0NJ9UbF5PJ8DAV04s3cleBdrWoWPsf4Kc&__tn__=*NK-R)VibrantHCMC (https://www.facebook.com/hashtag/vibranthcmc?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVvwJ838LZeK2fwFH42pqDQFrnfKL4vmXdqO7WnpAC7btxHI8vaY1pKKirBlbF_Mavlx85eFraKtIZ13e5GAX2JeNBa73pApqKTWnxhPa7dSFloYpbKnFsMu9GXJg3Yw00u6HReY1Q6v9SeTsbHtEgfD6huESZopH0NJ9UbF5PJ8DAV04s3cleBdrWoWPsf4Kc&__tn__=*NK-R)# (https://www.facebook.com/hashtag/welcometohochiminhcity?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVvwJ838LZeK2fwFH42pqDQFrnfKL4vmXdqO7WnpAC7btxHI8vaY1pKKirBlbF_Mavlx85eFraKtIZ13e5GAX2JeNBa73pApqKTWnxhPa7dSFloYpbKnFsMu9GXJg3Yw00u6HReY1Q6v9SeTsbHtEgfD6huESZopH0NJ9UbF5PJ8DAV04s3cleBdrWoWPsf4Kc&__tn__=*NK-R)WelcometoHoChiMinhCity (https://www.facebook.com/hashtag/welcometohochiminhcity?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVvwJ838LZeK2fwFH42pqDQFrnfKL4vmXdqO7WnpAC7btxHI8vaY1pKKirBlbF_Mavlx85eFraKtIZ13e5GAX2JeNBa73pApqKTWnxhPa7dSFloYpbKnFsMu9GXJg3Yw00u6HReY1Q6v9SeTsbHtEgfD6huESZopH0NJ9UbF5PJ8DAV04s3cleBdrWoWPsf4Kc&__tn__=*NK-R)# (https://www.facebook.com/hashtag/vibranthochiminhcity?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVvwJ838LZeK2fwFH42pqDQFrnfKL4vmXdqO7WnpAC7btxHI8vaY1pKKirBlbF_Mavlx85eFraKtIZ13e5GAX2JeNBa73pApqKTWnxhPa7dSFloYpbKnFsMu9GXJg3Yw00u6HReY1Q6v9SeTsbHtEgfD6huESZopH0NJ9UbF5PJ8DAV04s3cleBdrWoWPsf4Kc&__tn__=*NK-R)VibrantHoChiMinhCity (https://www.facebook.com/hashtag/vibranthochiminhcity?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVvwJ838LZeK2fwFH42pqDQFrnfKL4vmXdqO7WnpAC7btxHI8vaY1pKKirBlbF_Mavlx85eFraKtIZ13e5GAX2JeNBa73pApqKTWnxhPa7dSFloYpbKnFsMu9GXJg3Yw00u6HReY1Q6v9SeTsbHtEgfD6huESZopH0NJ9UbF5PJ8DAV04s3cleBdrWoWPsf4Kc&__tn__=*NK-R)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2697831/Image.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/vietnam---ho-chi-minh-stadt-tourismusforderprogramm-in-deutschland-in-2025-302467502.htmlOriginal-Content von: Ho Chi Minh City Tourism Promotion Center, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164824/6044742