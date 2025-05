EQS-Ad-hoc: IKB Funding Trust I / Schlagwort(e): Anleihe

WKN: 859275 ISIN: DE0008592759 Börse: Regulierter Markt, Frankfurt am Main IKB Funding Trust I: Ad-hoc Meldung gemäß Art. 17 MAR Erwartete Kündigung/Rückzahlung der vom IKB Funding Trust I begebenen Trust-Vorzugsanteile (Trust Preferred Securities) voraussichtlich am 30. Juni 2025 28. Mai 2025 Die IKB Deutsche Industriebank AG, Düsseldorf, hat dem IKB Funding Trust I heute mitgeteilt, dass sie beabsichtigt, die Kündigung der von der IKB Funding LLC I im Zusammenhang mit der Emission der Trust-Vorzugsanteile (Trust Preferred Securities) begebenen und von dem Property Trustee für den IKB Funding Trust I gehaltenen Class B Gesellschafts-Vorzugsanteile (Class B Preferred Securities) mit Wirkung zum 30. Juni 2025 zu veranlassen. Die beabsichtigte Kündigung der Class B Gesellschafts-Vorzugsanteile würde dazu führen, dass die von dem IKB Funding Trust I begebenen und noch ausstehenden Trust-Vorzugsanteile - vorbehaltlich des Erhalts des vollen Rückzahlungsbetrags der Class B Gesellschafts-Vorzugsanteile durch den Property Trustee - voraussichtlich am 30. Juni 2025 zu ihrem Liquidationsvorzugsbetrag von EUR 100 je Trust-Vorzugsanteil zuzüglich etwaiger bis zum Rückzahlungstag (ausschließlich) aufgelaufener und noch nicht geleisteter Trust-Ausschüttungen (Capital Payments) zurückgezahlt werden. Die Kündigungs-/Rückzahlungsmitteilungen stehen noch aus und werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben. IKB Funding Trust I Wilmington, Delaware Vereinigte Staaten von Amerika Kontakt: Till Freyling E-Mail: Till.Freyling@ikb.de Telefon: +49 211 8221-4322

