Das Unternehmen nutzt seine umfassende Erfahrung in der Markteinführung von Technologien, um seine Wachstumsphase zu beschleunigen

Gründer Karim Engelmark Cassimjee zum Chief of Innovation ernannt

Enginzyme AB, ein Deep-Tech-Unternehmen, das optimierte Lösungen für die biologische Fertigung mittels zellfreier Enzym-Engineering-Technologie anbietet, gab am Dienstag bekannt, dass es Aymeric de Gantès zum CEO ernannt hat. Gründer Karim Engelmark Cassimjee wird eine neue Position als Chief Innovation Officer übernehmen.

Herr De Gantès wechselt von Ingredion, einem führenden multinationalen Unternehmen für Lebensmittelzutaten, zu Enginzyme, wo er als Global Program Director für Geschmacksmodulation tätig war.

"Aymeric passt perfekt zu uns, da wir uns darauf konzentrieren, das Umsatzwachstum zu beschleunigen", erklärte Cassimjee. "Er hat bewiesen, dass er Präzisionstechnologien wie die von Enginzyme aus der Perspektive der Lebensmittelzutaten versteht, indem er ein internes Start-up zu einer bedeutenden Größe aufgebaut hat. Wir möchten dieses Wissen in unserem Unternehmen anwenden."

"Das Team von Enginzyme hat bewiesen, dass seine Technologie hält, was sie verspricht, und zwar ohne "Öko-Aufpreis" oder ressourcenintensive Vorabinvestitionen", so De Gantès. "Die enzymbasierte Chemie erreicht in mehreren Märkten einen Wendepunkt. Es ist der richtige Zeitpunkt, um unsere Technologie auszubauen und attraktive Marktlösungen anzubieten."

Enginzyme hat in Zusammenarbeit mit führenden Unternehmen der Lebensmittelölindustrie sowie der Duft-, Aroma-, Körperpflege- und Pharmabranche saubere, optimierte Verfahren entwickelt.

Chatarina Schneider, Vorsitzende des Board of Directors, erklärte: "Mit der Verpflichtung von Aymeric de Gantès möchte der Vorstand die wissenschaftliche Stärke von enginzyme in bedeutende Umsätze umwandeln. Wir sind überzeugt, dass er die richtige Person ist, um enginzyme in diese neue Entwicklungsphase zu führen."

Über enginzyme

Enginzyme ermöglicht den Übergang zur biologischen Fertigung, indem es das Potenzial von Enzymen für eine kosteneffizientere und nachhaltigere Herstellung von Alltagsprodukten erschließt. Unsere patentierte Enzymimmobilisierungstechnologie ermöglicht die biologische Herstellung ohne lebende Organismen. Es kann mit denselben Werkzeugen und Techniken wie in der traditionellen chemischen Fertigung eingesetzt werden, jedoch mit geringeren Kosten und einer deutlich geringeren Umweltbelastung.

Das in Stockholm ansässige Unternehmen enginzyme ist ein multidisziplinäres Team von Experten in den Bereichen Biokatalyse, organische Chemie, Enzym- und Verfahrenstechnik sowie KI und maschinelles Lernen. Dieses hochkarätige Team arbeitet mit globalen Herstellern aus Branchen wie Lebensmittel, Pharma und Körperpflege zusammen, um komplette Prozesse von der techno-ökonomischen Analyse bis hin zur industriellen Fertigung zu entwickeln, wobei ein hoher Automatisierungsgrad für eine sichere, schnelle und zuverlässige Entwicklung gewährleistet ist.

www.enginzyme.com

