Bitcoin-Dip wird von Institutionen und BTC Bull Token von Bullen genutzt

Nachdem Bitcoin heute wieder eine kleine Korrektur von 1,88 % auf 107.770 USD erlitten hat, haben die Institutionen ihre Chance genutzt, um ihre Bestände aufzustocken. Aber auch anderen Bitcoin-Bullen haben den BTC Bull Token ($BTCBULL) erworben, um ihre Gewinnchancen zu vergrößern und in echten Bitcoins bezahlt zu werden.

Nun will auch die Trump Media & Technology Group eine Bitcoin-Reserve in Höhe von 3 Mrd. USD anlegen, wofür das Unternehmen Finanzmittel aufnehmen will. Somit folgt es dem Schema von Strategy Inc., das in der vergangenen Woche weiter 4.020 BTC erworben hat. Dabei verdoppeln die großen Akteure ihr Engagement.

Ähnliches gilt für die Kleinanleger. Zum jetzigen Zeitpunkt wurden mit dem Vorverkauf von BTC Bull Token schon mehr als 6,52 Mio. USD eingenommen. Somit nähert er sich seinem Finanzierungsziel, während zunehmend Bitcoin auf den ersten Preismeilenstein zusteuert.

Die Dominanz von Bitcoin nimmt ebenso wie das Kapital zu, welches in diesen strömt. Denn das Smart Money rotiert jetzt, zwar nicht aus BTC heraus, aber in ihm verbundene Projekte, welche ein asymmetrisches Steigerungspotenzial bereitstellen.

Genau für diesen Zweck wurde der BTC Bull Token entwickelt, der meilensteinbasierte Bitcoin-Belohnungen bietet. Zum aktuellen Zeitpunkt wird der $BTCBULL für einen Preis von 0,002535 USD angeboten. Allerdings wird die nächste Preiserhöhung schon in weniger als 48 Stunden erfolgen, da dann eine neue Vorverkaufsphase eingeleitet wird.

Großinvestoren wie Trump und Strategy setzen auf Bitcoin

In der vergangenen Woche haben die Institutionen wieder einmal ihre Bitcoin-Positionen aufgebaut und ausgebaut. Auch die neuen Allzeithochs stellen für sie kein Hindernis dar, denn weiteres Kapital fließt in die digitalen Assets.

Strategy hat etwa zwischen dem 19. und 25. Mai weitere 4.020 Bitcoins für 427,1 Mio. USD erworben. Somit hat er sein Portfolio auf 580.250 BTC vergrößert, womit er auf fast 3 % des gesamten Bitcoin-Bestandes kommt. Zudem ist es das Unternehmen mit den meisten BTC.

Nun kommt auch noch die Trump Media & Technology Group hinzu, welche zum größten Anteil von dem US-Präsidenten Donald Trump besessen wird und zu der auch die Social-Media-Plattform Truth Social zählt. Diese will nun 3 Mrd. USD aufbringen und damit eine Bitcoin-Schatzkammer einrichten.

https://twitter.com/Minilaboratory/status/1927190848032124997

Aber auch Strive Asset Management, welches von dem ehemaligen Präsidentschaftskandidaten Vivek Ramaswamy mitbegründet wurde, erwirbt inzwischen leistungsschwache Biotech-Firmen, um ihr Vermögen in Bitcoin umzuwandeln.

Auf diese Weise schwinden die Bitcoin-Bestände der Kryptobörsen zunehmend, sodass die institutionellen Anleger dessen Preis weiter hin die Höhe treiben. Somit wird auch der BTC Bull Token in den Fokus gerückt, welcher ebenfalls von der Dynamik des Bitcoins profitiert.

BTC Bull Token ist mehr als ein Memecoin und zahlt echte Bitcoins

Viele könnten auf den ersten Blick meinen, dass es sich bei dem BTC Bull Token lediglich um einen Memecoin handelt. Allerdings verfügt er über ein komplexes Tokendesign, welches von der Bitcoin-Kursentwicklung abhängt und im Gegensatz zu BTC darüber hinaus mehrere Belohnungsverfahren bereitstellt.

Einer der größten Vorteile sind die echten Bitcoin-AirDrops, die dieser jedes Mal an seine Inhaber ausschüttet, wenn BTC ein neues Allzeithoch ausbildet. Für die Qualifizierung dieser ist es ausreichend, den $BTCBULL-Token in der multichainfähigen Best Wallet zu halten.

Der erste Bitcoin-AirDrop wird bei einem Meilenstein von 150.000 USD stattfinden, was einem Plus von fast 40 % entspricht. Allerdings ist damit noch nicht Schluss, da jeder weitere Anstieg von 50.000 USD auf beispielsweise 200.000 USD, 250.000 USD und so weiter zusätzliche Belohnungen freischaltet. Somit wird für fortwährende Anreize gesorgt, während Bitcoin weiter steigt.

https://twitter.com/BTCBULL_TOKEN/status/1925511710758334928

Darüber hinaus verwendet der BTC Bull Token einen Burning-Mechanismus. Dieser wird alle 50.000 USD aktiviert und entfernt Coins aus der Gesamtversorgung. Angefangen wird nach einem Anstieg von weiteren rund 15 % und einem Bitcoin-Preis von 125.000 USD. Durch die damit ausgelöste Verknappung wird der Preis des eigenen Coins unterstützt.

Der BTC Bull Token verwendet somit einerseits passive Bitcoin-Belohnungen und andererseits ein deflationäres Tokenmodell. Wer von dem BTC-Wachstum profitieren will und einen Altcoin mit verschiedenen Belohnungsmechanismen sucht, für den ist $BTCBULL genau das Richtige.

Bitcoin-Preis ist unerreichbar, aber BTC Bull Token noch nicht

Der Kauf eines ganzen Bitcoins stellt für viele Kleinanleger eine Herausforderung dar, weil dieser nun schon 107.000 USD Wert ist. Somit entspricht er rund dem Preis eines Porsche 911 Turbo S aus dem Jahr 2025, welchen sich zwar viele wünschen, der aber auch eine finanzielle Herausforderung darstellt.

Zufriedene Honda-Civic-Fahrer könnten davon hingegen eher träumen oder müssten dafür praktisch ihr gesamtes Vermögen aufbringen. Mit anderen Worten ausgedrückt, ist ein Bitcoin-Investment nicht mehr das, was es einmal war und auch durch das abnehmende Renditepotenzial verdeutlicht dies.

Dennoch bietet er weiterhin ein großes Potenzial, während die Akzeptanz steigt und immer mehr Institutionen investieren. Ebenso sind die langfristigen Überzeugungen weiterhin sehr stark. Daher haben einige Sats akkumuliert, bei denen es sich um Bruchteile von Bitcoin handelt.

Allerdings sind mittlerweile nur noch geringere Kursanstiege möglich, die diese mit der Marktkapitalisierung abgenommen haben. Dafür wird hingegen jetzt der neue BTC Bull Token geboten, welcher mehrere Belohnungsmechanismen wie passive Bitcoin-Einkommen und natürlich ebenfalls ein Kurssteigerungspotenzial besitzt, dass eher mit Memecoins vergleichbar ist.

https://twitter.com/BTCBULL_TOKEN/status/1925455877823504409

Die Gemeinschaft des BTC Bull Token wächst und das meilensteinbasierte Farming bietet eine besondere Möglichkeit speziell für den aktuellen Zyklus, um in den Bitcoin-Narrativ zu investieren.

BTC Bull Token wird nicht mehr so günstig angeboten

Der aktuelle Vorverkaufspreis von BTC Bull Token wird nie wieder so niedrig sein und schrittweise mit dem Abschluss der verschiedenen Phasen angehoben. Noch sind die Massen nicht auf den $BTCBULL-Coin aufmerksam geworden, sodass man sich vor vielen anderen positionieren kann.

Bisher wurde der Token nicht an den Börsen eingeführt, daher wurde er noch nicht über das Handelsvolumen und gehebelte Positionen durch die Trends in den Fokus der Krypto-Investoren gerückt.

Dies kann sich jedoch schnell über Nacht ändern, sobald dieser an den Börsen eingeführt wurde. Schließlich kommt dann auch noch der Burning-Mechanismus hinzu, welcher den Kurs zusätzlich antreibt.

Für den Kauf der $BTCBULL-Coins öffnet man die Website des Projektes und kann dann mit ETH, USDT und Bankkarte zahlen. Am besten nimmt man dafür die Best Wallet, da diese die passiven Bitcoin-Einkommen automatisch an die Bitcoin-Adressen der Nutzer versendet. Diese finden Sie im Google Play Store und Apple App Store.

Verbinden Sie sich auch mit der Community von BTC Bull Token auf X und Telegram, um keine Ankündigungen wie Updates, Aktionen, Listungen und mehr zu verpassen.

