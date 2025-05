iFIT Inc., ein weltweit führender Anbieter von intelligenten, personalisierten Fitnesslösungen, gibt die Gründung des iFIT Science Council bekannt, einer wegweisenden Initiative, die darauf abzielt, neueste wissenschaftliche Erkenntnisse in die Produktentwicklung, Content-Strategie und das Mitgliedserlebnis des Unternehmens zu integrieren.

Der Wissenschaftsrat setzt sich aus führenden Experten aus verschiedenen Wellness-Disziplinen zusammen und wird die Führungsposition von iFIT im Bereich personalisierter Fitness- und ganzheitlicher Gesundheitslösungen weiter ausbauen. Zu den Gründungsmitgliedern des iFIT-Wissenschaftsrats gehören Mitglieder der medizinischen und wissenschaftlichen Gemeinschaft, die sich auf verschiedene Schwerpunktbereiche wie Langlebigkeit, Frauengesundheit, kognitive Leistungsfähigkeit und Schlaf spezialisiert haben: Dr. Darshan Shah, Mona Sharma, Louisa Nicola, Dr. Michael Breus, Dr. Duncan French, Dr. Vonda Wright und Dr. Rangan Chatterjee.

Expertenrat für Fitnessinnovationen

Durch die Nutzung der neuesten Erkenntnisse in den Bereichen Gesundheit und menschliche Leistungsfähigkeit wird der Rat iFIT dabei unterstützen, Fitnessinnovationen zu entwickeln, die wissenschaftlich fundiert und gleichzeitig für Verbraucher zugänglich und attraktiv sind.

"Der Weg zu Gesundheit und Wohlbefinden ist sehr persönlich jeder von uns startet an einem anderen Punkt, aber wir alle haben ein gemeinsames Ziel: ein gesünderes Leben zu führen", so Kevin Duffy, CEO von iFIT. "Die Herausforderung besteht darin, zu wissen, wo man anfangen soll, wie man sich anpasst und was wirklich funktioniert. Dank rascher Fortschritte in den Bereichen Trainingswissenschaft, Physiologie und Gesundheitsoptimierung verfügen wir heute über leistungsstarke Tools, um diesen Weg zu begleiten. Der iFIT Science Council ermöglicht es uns, diese wissenschaftlichen Erkenntnisse in umsetzbare Alltagsroutinen zu übersetzen und so die Grundlagen der Fitness für Millionen von Mitgliedern auf der ganzen Welt zugänglicher, persönlicher und wirkungsvoller zu machen."

Integration von Biomarkern und Wellness-Technologie

Ein Schwerpunkt des Beirats ist es, die Lücke zwischen hochkarätiger Gesundheitswissenschaft und alltäglichem Training zu schließen. Die Berater werden iFIT dabei unterstützen, Erkenntnisse aus Bereichen wie Trainingsphysiologie, Stoffwechsel und Genetik zu interpretieren und in die Produktentwicklung einfließen zu lassen. So plant iFIT beispielsweise, tiefere biometrische Tracking- und Biomarker-Fitnessdaten in seine Plattform zu integrieren und dabei Daten wie Herzfrequenzvariabilität, Erholungsmetriken und andere Gesundheitssignale zu nutzen, um die Trainingspläne der einzelnen Nutzer noch individueller anzupassen. Durch die Einbindung dieses datengestützten Ansatzes in die interaktiven Trainingsprogramme von iFIT wird der Wissenschaftsbeirat das Unternehmen in die Lage versetzen, die Anpassung der Workouts an die Leistungs- und Wellnessprofile der einzelnen Nutzer in Echtzeit zu optimieren.

"Einheitliche Trainingsprogramme sind passé. Durch die Nutzung realer Biomarker-Daten und neuester wissenschaftlicher Forschungsergebnisse können wir wirklich wissenschaftlich fundierte Trainingsprogramme für jeden Einzelnen maßschneidern", so Dr. Darshan Shah, Chief Medical Advisor bei iFIT. "Der Wissenschaftsrat bringt führende Köpfe aus den Bereichen Sportmedizin, Ernährung und Technologie zusammen, um unseren Ansatz für vernetzte Fitness zu revolutionieren. Gemeinsam werden wir den iFIT-Mitgliedern helfen, durch personalisiertes, evidenzbasiertes Training bessere Ergebnisse zu erzielen."

Die Gründung des iFIT Science Council unterstreicht das Engagement des Unternehmens für kontinuierliche Innovation und unterstützt die Nutzer dabei, ihre Gesundheits- und Fitnessziele durch wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse und technologiegestützte Personalisierung zu erreichen.

Um die wissenschaftlich fundierten, personalisierten Workouts von iFIT selbst zu erleben oder mehr über die iFIT-Plattform zu erfahren, besuchen Sie www.iFIT.com.

Mitglieder des ersten Wissenschaftsrats von iFIT

Dr. Darshan Shah Chief Medical Advisor, Experte für Langlebigkeit und Gesundheitsoptimierung

Dr. Darshan Shah ist Facharzt für Chirurgie, Langlebigkeits-Spezialist und Gründer von Next Health, der weltweit größten Klinik für Gesundheitsoptimierung und Langlebigkeit. Mit über 20.000 chirurgischen Eingriffen hat Dr. Shah seinen Schwerpunkt auf die Gesundheitsvorsorge verlagert, nachdem er seine eigene Autoimmunerkrankung geheilt und durch eine Umstellung seiner Lebensweise 50 Pfund abgenommen hat. Als Absolvent der Harvard Business School und der Singularity University ist er heute führend in der Entwicklung innovativer, auf Biomarkern basierender Wellness- und personalisierter Gesundheitsprotokolle.

Mona Sharma Ganzheitliche Ernährungsberaterin und Wellness-Strategin

Mona Sharma ist eine weltweit anerkannte Ernährungswissenschaftlerin und Wellness-Unternehmerin, die für die Integration ayurvedischer Prinzipien in die moderne Wissenschaft bekannt ist. Als Gründerin von Xicama und Moderatorin des Podcasts "Rooted in Wellness" hat sie das Leben prominenter Kunden darunter Will Smith und Julianne Hough durch personalisierte Gesundheitsstrategien verändert, die Ernährung, Achtsamkeit und Lebensstilpraktiken miteinander verbinden.

Louisa Nicola Neurophysiologin und Coach für kognitive Leistungsfähigkeit

Louisa Nicola ist Neurophysiologin und Gründerin von Neuro Athletics, einer Beratungsfirma, die die Gehirnleistung von Spitzensportlern der NBA, NFL und MLB sowie von Führungskräften der Wall Street optimiert. Als ehemalige Profi-Triathletin kombiniert sie Neurowissenschaften mit sportlichem Training, um die kognitiven Funktionen zu verbessern, wobei sie EEG-Scans, Labortests und kognitive Bewertungen einsetzt. Louisa ist außerdem Moderatorin des Podcasts "The Neuro Experience", in dem sie sich mit Gehirngesundheit, Langlebigkeit und Spitzenleistungen beschäftigt.

Dr. Michael Breus Klinischer Psychologe und Schlafmediziner

Dr. Michael Breus, bekannt als "The Sleep Doctor", ist doppelt zertifizierter klinischer Psychologe und Schlafspezialist. Er ist einer von nur 168 Psychologen weltweit, die die Prüfung zum Schlafmediziner ohne Medizinstudium bestanden haben, und Autor von Bestsellern wie "The Power of When". Dr. Breus ist eine prominente Medienpersönlichkeit, die ihr Fachwissen in Sendungen wie "The Today Show", "Dr. Oz" und "Oprah" teilt und 14 Jahre lang als Schlafexperte für WebMD tätig war.

Dr. Duncan French Hochleistungssportwissenschaftler

Dr. Duncan French ist Senior Vice President des UFC Performance Institute und verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich der Leistungsfähigkeit im Spitzensport. Er hat Athleten in mehr als 40 Profi- und Olympiasportarten trainiert, unter anderem als Director of Performance Sciences an der University of Notre Dame und als Technical Lead for Strength Conditioning am English Institute of Sport. Dr. French ist bekannt für seine Expertise in den Bereichen Kraft und Kondition, Trainingstransfer und Leistungsoptimierung.

Dr. Vonda Wright Orthopädische Chirurgin und Verfechterin der Frauengesundheit

Dr. Vonda Wright, MD, ist eine wegweisende orthopädische Sportchirurgin, Forscherin, Expertin für menschliche Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit sowie eine Autorität auf dem Gebiet der Frauengesundheit. Dr. Wright ist häufig als Expertin in den Medien und auf Konferenzen zu sehen, und ihr wissenschaftlich fundierter Ansatz verändert das Leben von Millionen Menschen in der Lebensmitte. Dr. Wrights überzeugende Botschaften und ihre sachliche Art informieren nicht nur, sondern inspirieren auch zum Handeln und ermutigen Sportler und aktive Menschen jeden Alters und jeder Leistungsstufe, ihre Gesundheit zurückzugewinnen und in jeder Lebensphase zu gedeihen. Dr. Wright praktiziert orthopädische Chirurgie in Lake Nona, Florida, und ist Gründerin und CEO von Precision Longevity. Ihr neuestes Buch, UNBREAKABLE, erscheint im August 2025.

Dr. Rangan Chatterjee Experte für funktionelle Medizin

Dr. Rangan Chatterjee ist Professor für Gesundheitskommunikation und -bildung an der Chester Medical School und bekannt für seine Fähigkeit, komplexe Gesundheitsinformationen zu vereinfachen und Menschen zu positiven Veränderungen in ihrem Leben zu inspirieren. Er moderiert den meistgehörten Gesundheits-Podcast Europas "Feel Better, Live More", der bis heute über 300 Millionen Mal angehört wurde, und hat sechs Nummer-1-Bestseller der Sunday Times veröffentlicht, die sich weltweit über eine Million Mal verkauft haben. Er ist weltweit der einzige Arzt, der Typ-II-Diabetes, Fibromyalgie, Panikattacken, Reizdarmsyndrom und Wechseljahrsbeschwerden ausschließlich mit Hilfe von Ernährung, Lebensstil und Mentalität erfolgreich geheilt hat. Dies gelang ihm in seiner äußerst erfolgreichen BBC-Sendung "Doctor In The House", die in über 70 Ländern weltweit ausgestrahlt wurde.

Über iFIT Inc.

iFIT Inc. ist ein weltweit führender Anbieter von Fitness-Technologie und Pionier im Bereich vernetzte Fitness, um Menschen zu einem längeren und gesünderen Leben zu verhelfen. Mit einer Community von mehr als 6 Millionen Sportlern weltweit bietet iFIT immersive, personalisierte Trainingserlebnisse für zu Hause, unterwegs und im Fitnessstudio. Die iFIT-Plattform wird durch ein umfassendes Ökosystem aus proprietärer Software, innovativer Hardware und ansprechenden Inhalten unterstützt und erweckt Fitness durch sein Markenportfolio zum Leben: NordicTrack, ProForm, Freemotion und die iFIT-App. Von Cardio- und Krafttraining bis hin zur Regeneration unterstützt iFIT Sportler in jeder Phase ihrer Fitnessreise. Weitere Informationen finden Sie unter iFIT.com.

