Wir freuen uns, mitzuteilen, dass WorkBoard Quantive übernommen hat. Dadurch werden zwei wichtige Akteure im Bereich Enterprise-OKRs und Strategieumsetzung vereint, um unvergleichliche KI-Funktionen, eine erstklassige Kundenerfahrung und umfangreiche Expertise für das Unternehmen bereitzustellen. Die Übernahme führt zu einer Konsolidierung der Expertise und einer Beschleunigung der Innovation und hilft Führungskräften und Teams dabei, in einer sich schnell wandelnden Welt Spitzenleistungen zu erzielen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250528393733/de/

WorkBoard has acquired Quantive, bringing together the top two players in enterprise OKRs and strategy execution to deliver unmatched AI capabilities, a world-class customer experience, and deep expertise serving the enterprise.

"Jedes Unternehmen muss kontinuierlich die strategischen Prioritäten anpassen und seine Ressourcen an veränderten Marktkräften ausrichten. Unsere KI-Agenten beschleunigen die Anpassung und Umsetzung von Strategien drastisch", sagte Deidre Paknad, Geschäftsführer und Mitgründer von WorkBoard. "Diese Übernahme hilft uns in Kombination mit unseren Co-Selling-Partnerschaften mit Workday und Microsoft dabei, unsere ehrgeizige Roadmap umzusetzen, unseren Kundenwert zu erweitern und schnell Marktanteile zu gewinnen."

Im Laufe des letzten Jahres hat WorkBoard seine Innovationsagenda rasch vorangetrieben, mit der Lancierung der Chief of Staff- und Leadership Coach-Agenten, die Organisationen und deren Mitarbeitern bei einer schnelleren Ausrichtung, der Förderung der Rechenschaftslegung und einer Verringerung des Arbeitsaufwands helfen. Diese KI-Agenten liefern Erkenntnisse, Anstöße und Orientierungshilfen in Echtzeit, damit Teams und Ergebnisse auf Kurs bleiben.

Die Übernahme von Quantive erfolgt in einer Zeit der beschleunigten Einführung in der Kategorie Unternehmensstrategieumsetzung und OKR. Unsere Partnerschaften mit Microsoft und Workday erweitern die Reichweite und den Nutzen der WorkBoardAI-Plattform zusätzlich, unter anderem durch den neuen Agenten für Microsoft Copilot, der OKRs direkt in Microsoft 365 bringt. Teams können den Fortschritt erfragen, Empfehlungen einholen und auf dem Laufenden bleiben, ohne den Kontext zu wechseln.

Nachdem Microsoft Ende letzten Jahres entschieden hat, Viva Goals einzustellen, haben Dutzende von Unternehmen WorkBoardAI als Plattform zur Strategieumsetzung der nächsten Generation gewählt. Mit Funktionen wie dynamischen Scorecards und KI-generierten Aktionsplänen hilft WorkBoard den weltgrößten Unternehmen dabei, strategische Prioritäten besser auszurichten, zu messen und voranzutreiben.

Durch das Hinzustoßen von Quantive erweitern wir unseren Talentpool und unsere globale Gemeinschaft. Kunden von Quantive werden in den kommenden Monaten auf die WorkBoard-Plattform umstellen. Dabei werden sie umfassend betreut. Sie werden außerdem zur WorkBoard Accelerate im Herbst eingeladen, der weltgrößten Konferenz zu OKR und Strategieumsetzung mit Referenten von Boeing, Mars, A.O. Smith, Aprimo, GHX und anderen Unternehmen.

Im Rahmen der Transaktion nehmen Investoren von Quantive einen Beobachterposten im Vorstand von WorkBoard ein.

Über WorkBoardAI

WorkBoardAI ist die weltweit führende Enterprise-OKR-Lösung und das einzige System of Record für die Strategieumsetzung, in dem generative and agentengesteuerte KI zur Verbesserung von Ausrichtung, Rechenschaftslegung und Transparenz eingesetzt wird. WorkBoardAI, das von Unternehmen wie 3M, AstraZeneca, Boeing, Cisco, Capital One, Elevance, Unilever, Workday und anderen genutzt wird, ermöglicht Unternehmen das effektivere Ausrichten, Messen und Fördern ihrer strategischen Prioritäten in einer sich schnell verändernden Welt. Seine KI verhilft jedem Unternehmen zu einer Leistungssteigerung, indem der Einfluss von Managern erhöht, die funktionsübergreifende Koordination verbessert und die Erzielung von Unternehmensergebnissen beschleunigt wird. Zu den Investoren des Unternehmens gehören SoftBank, Andreessen Horowitz, M12, der Venture Fund von Microsoft, Notable Capital, Workday Ventures und andere, sowie die früheren Quantive-Investoren Insight Partners, Index Ventures und Charles River Ventures. WorkBoard hat seinen Sitz in Silicon Valley und besitzt Büros in den USA, Europa und Indien.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250528393733/de/

Contacts:

David Chase

669 282 0408

david.chase@workboard.com