Limassol, Zypern (ots/PRNewswire) -Exclusive Capital gab seine Umbenennung von zu EXCA Prime bekannt und nahm damit einen neuen Namen für sein etabliertes Handelsökosystem an, das institutionelle sowie private Kundschaft bedient. Die Umwandlung spiegelt den Einsatz von EXCA Prime für EU-regulierte Spitzenleistungen wider und führt eine klarere Markenidentität ein, die auf einer intuitiven, nutzerorientierten Erfahrung basiert."EXCA Prime gibt die Marktteilnehmern die Werkzeuge und die Geschwindigkeit an die Hand, die sie brauchen, um auf höchstem Niveau arbeiten zu können. Mit transparenter Preisgestaltung und hoher Ausführungsqualität ermöglicht EXCA Prime Privatanlegern und Institutionen, in einem regulierten und transparenten Umfeld vertrauensvoll zu agieren", sagt Viktor Madarasz, Gründer und Geschäftsführer von EXCA Prime."EXCA Prime Suite"-AngebotEXCA Prime kombiniert eine institutionelle Infrastruktur mit einer handelsfreundlichen Einfachheit und ist sowohl für institutionelle als auch für private Anleger geeignet.Geregeltes Vertrauen und engagierte UnterstützungVon der CySEC gemäß MiFID II zugelassen, mit vollständig gesicherten Kundengeldern und regelmäßigen Audits. Privatkunden profitieren vom Anlegerschutz im Rahmen von MiFID II, einschließlich des Schutzes vor Negativsalden, den Standards für die bestmögliche Ausführung und dem Zugang zum Anlegerentschädigungsfonds, während Institutionen die Compliance-Standards sicher einhalten können.Multi-Asset-Zugang für jede StrategieHandeln Sie CFDs auf Devisen, Metalle, Indizes, Energie, Kryptowährungen und mehr, egal ob Sie als unabhängiger Anleger diversifizieren wollen oder als Institution ein Multi-Instrumenten-Engagement verwalten.Maßgeschneiderte Konten und skalierbarer SupportSie können zwischen verschiedenen Kontostrukturen mit transparenten Spreads und Leverage-Optionen wählen. Institutionelle Partner profitieren von White-Label-Diensten und Brokerage-Technologie.Zuverlässige Ausführung auf der Grundlage echter MarkttiefeErleben Sie eine Ausführung mit extrem niedriger Latenz und eine vollständige Markttiefe, die von Tier-1-Liquiditätsanbietern bereitgestellt wird.Informationen zu EXCA PrimeEXCA Prime ist der Handelsname der Exclusive Change Capital Ltd, die von der zypriotischen Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde (Lizenz Nr. 330/17) zugelassen sowie reguliert wird und im Rahmen der EU-Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID II) tätig ist. EXCA Prime bietet eine hohe Liquidität, fortschrittliche Technologie sowie einen erstklassigen Service für professionelle Händler und Institutionen. Entdecken Sie mehr auf www.excaprime.com.Risikowarnung: CFDs sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 77,61 % der Konten von Kleinanlegern verlieren Geld beim Handel mit CFDs bei diesem Anbieter. Bitte denken Sie gut nach, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.