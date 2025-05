DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 29. Mai

=== *** 03:00 KR/The Bank of Korea, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 14:30 US/BIP (2. Veröffentlichung) 1Q annualisiert PROGNOSE: -0,4% gg Vq 1. Veröff.: -0,3% gg Vq 4. Quartal: +2,4% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +3,7% gg Vq 1. Veröff.: +3,7% gg Vq 4. Quartal: +2,3% gg Vq *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 230.000 zuvor: 227.000 14:30 US/Fed-Richmond-Präsident Barkin, nimmt am Kamingespräch des Housing Partnership Network teil 15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von Brent und WTI *** 18:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche 20:00 US/Fed-Gouverneurin Kugler, spricht beim jährlichen Federal Reserve Board Macro-Finance Workshop 22:00 US/Fed-San-Francisco-Präsidentin Daly, nimmt an Event "A Conversation on the Economy" teil - FI, DK, NO, SE, CH/Börsenfeiertag Finnland, Dänemark, Norwegen, Schweden, Zürich ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

