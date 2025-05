Port Vila, Vanuatu (ots/PRNewswire) -Vantage Markets (https://www.vantagemarkets.com/?utm_source=tmbtbr25&utm_medium=prelease&utm_campaign=prpiece&utm_content=text&ls=global_global_en_tmbtbr25_prelease_prpiece_text_ufawards_cl2_retail&retailleadsource=brandandpr_pr_tmbtbr25), der preisgekrönte Multi-Asset-Broker, wurde bei den Forex Sports Awards 2025 für seine dynamische Partnerschaft mit Scuderia Ferrari HP, einem der legendärsten Namen im Motorsport, mit dem prestigeträchtigen Preis "Best Motorsports Sponsorship" ausgezeichnet.Die Forex Sports Awards werden von Sports Media Gaming Limited organisiert und würdigen herausragende Leistungen im Sportsponsoring innerhalb der Devisenbranche und zeichnen Marken aus, die bedeutende Investitionen in hochkarätige Sportkooperationen getätigt haben. Die Preisträger werden in einem strengen Verfahren ausgewählt, das eine offene Abstimmung mit einer unabhängigen Jury aus angesehenen Fachleuten aus der Sport- und Medienbranche kombiniert.Als offizieller Partner des Formel-1-Teams hat Vantage seine globale Präsenz durch aufmerksamkeitsstarke Kampagnen verstärkt, die die gemeinsamen Werte von Innovation und Exzellenz beider Marken hervorheben. Diese Partnerschaft begeistert Motorsportfans und Trader weltweit und zelebriert das unermüdliche Streben nach Fortschritt.In der Begründung der Forex Sports Awards heißt es: "Die Marke Scuderia Ferrari HP ist eine der legendärsten Marken, die sich über die Welt des Sports hinaus zu einer globalen Lifestyle-Marke entwickelt hat. Durch die Partnerschaft mit Scuderia Ferrari HP hat Vantage eine hervorragende Markenausrichtung geschaffen, um sich auf der globalen Bühne zu präsentieren.""Wir sind unglaublich stolz darauf, diese Anerkennung für unsere Partnerschaft mit Scuderia Ferrari HP zu erhalten", sagte Marc Despallieres, Geschäftsführer von Vantage Markets. "So wie Scuderia Ferrari HP die Spitze des Motorsports repräsentiert, hat sich Vantage verpflichtet, im Trading Spitzenleistungen zu erbringen. Durch diese Zusammenarbeit konnten wir mit einem begeisterten globalen Publikum in Kontakt treten und die Werte unserer Marke - Geschwindigkeit, Präzision und Innovation - stärken. Wir freuen uns darauf, diese aufregende Reise mit Ferrari fortzusetzen und unseren Kunden und Fans noch mehr aufregende Erlebnisse zu bieten."Weitere Informationen über die preisgekrönten Dienstleistungen von Vantage und die kommenden Initiativen finden Sie auf der Website von Vantage Markets (https://www.vantagemarkets.com/?utm_source=tmbtbr25&utm_medium=prelease&utm_campaign=prpiece&utm_content=text&ls=global_global_en_tmbtbr25_prelease_prpiece_text_ufawards_cl2_retail&retailleadsource=brandandpr_pr_tmbtbr25).Informationen zu den Forex Sports AwardsMit den von Sports Media Gaming Limited ins Leben gerufenen Forex Sports Awards werden Marken aus der Devisenbranche für ihre herausragenden Beiträge zum Sportsponsoring ausgezeichnet. Durch ein zweistufiges Auswahlverfahren wird die Unparteilichkeit der Preise gewährleistet: In einer offenen Abstimmung werden die drei besten Marken in jeder Kategorie ausgewählt, gefolgt von einer endgültigen Entscheidung einer unabhängigen Jury aus Sport- und Medienexperten.Informationen zu VantageVantage Markets (https://www.vantagemarkets.com/?utm_source=tmbtbr25&utm_medium=prelease&utm_campaign=prpiece&utm_content=text&ls=global_global_en_tmbtbr25_prelease_prpiece_text_ufawards_cl2_retail&retailleadsource=brandandpr_pr_tmbtbr25) (oder Vantage) ist ein Multi-Asset-CFD-Broker, der seinen Kunden Zugang zu einem flexiblen und leistungsstarken Service für den Handel mit Differenzkontrakten (CFDs) bietet, einschließlich Devisen, Rohstoffen, Indizes, Aktien, ETFs und Anleihen.Mit über 15 Jahren Markterfahrung geht Vantage über die Rolle eines Börsenmaklers hinaus und bietet ein vertrauenswürdiges Handelsökosystem, eine preisgekrönte mobile Trading-App sowie eine benutzerfreundliche Trading-Plattform, die es der Kundschaft ermöglicht, Handelsmöglichkeiten zu nutzen. Laden Sie die Vantage-App im App Store oder bei Google Play herunter.trade smarter @vantageRISIKOWARNUNG: CFDs sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Risiken verstehen, bevor Sie handeln.Haftungsausschluss: Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken und stellt weder eine Finanzberatung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf von Finanzprodukten oder -dienstleistungen dar. Der Inhalt ist nicht für Einwohner von Ländern bestimmt, in denen eine solche Verbreitung oder Nutzung gegen lokale Gesetze oder Vorschriften verstoßen würde. Den Lesern wird empfohlen, unabhängige professionelle Beratung in Anspruch zu nehmen, bevor sie Investitions- oder Finanzentscheidungen treffen. Wenn Sie sich auf die dargestellten Informationen verlassen, geschieht dies auf eigene Gefahr.