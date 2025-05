FRANKFURT (dpa-AFX)



AKTIEN

DEUTSCHLAND: - DAX-REKORD ERWARTET - Der Dax dürfte dank positiver Zahlen des US-Chipkonzerns Nvidia und einer überraschenden Wende im Zollkonflikt am Donnerstag neue Rekorde erreichen. US-Präsident Donald Trump bekommt bei seiner Zollpolitik, die die Märkte zuletzt belastet hatte, Gegenwind von einem Gericht. Für den Dax winken Bestmarken über seinen Höchststand vom Vortag hinaus. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Start in den Feiertagshandel 1,2 Prozent höher auf 24.332 Punkte. In der Nacht lag die Indikation sogar schon bei fast 24.400 Punkten. "Der KI-König hat inmitten des Handelskriegs abgeliefert", schrieb der Experte Stephen Innes von SPI Asset Management in seinem Marktkommentar.

USA: - LEICHTE VERLUSTE - Nach der Kursrally am Vortag haben die US-Börsen am Mittwoch wieder leicht nachgegeben. Die Anleger warteten mit Spannung auf die nach Handelsschluss avisierten Quartalszahlen von Nvidia . Ein positiver Bericht des Halbleiterkonzerns könne die Risikobereitschaft der Anleger weiter stützen und die Aufwärtsdynamik der Börsen aufrechterhalten, sagte Analyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets. Der Dow Jones Industrial verlor 0,58 Prozent auf 42.098,70 Punkte.

ASIEN: - KURSGEWINNE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag deutlich zugelegt. Positive Nachrichten kamen vom US-Chipkonzern Nvidia. Der KI-Boom lässt sein Geschäft trotz Problemen im China-Geschäft weiter rasant wachsen. Darüber hinaus gab es eine überraschende Wende im Zollkonflikt. Ein US-Bundesgericht sprach Präsident Donald Trump die Befugnis ab, weitreichende Zölle unter Berufung auf ein Notstandsgesetz zu verhängen. Die betreffenden Zölle würden "aufgehoben und ihre Anwendung dauerhaft untersagt", hieß es in der Entscheidung des Gerichts. In Tokio legte der japanische Leitindex Nikkei 225 um rund 1,7 Prozent zu. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandsbörsen gewann 0,7 Prozent und für den Hongkonger Hang Seng ging es um 0,6 Prozent nach oben.



DAX 24.038,19 -0,78%

XDAX 24.060,51 -0,93%

EuroSTOXX 50 5.378,39 -0,68%

Stoxx50 4.530,37 -0,72%



DJIA 42.098,70 -0,58%

S&P 500 5.888,55 -0,56%

NASDAQ 100 21.318,17 -0,45%



°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 130,61 -0,25%°

DEVISEN:





Euro/USD 1,1246 -0,41%

USD/Yen 145,73 0,62%

Euro/Yen 163,90 0,21%°



BITCOIN:





Bitcoin 107.586 -0,21%

(USD, Bitstamp)°



ROHÖL:





Brent 65,75 0,85 USD WTI 62,74 0,90 USD°

/jha/