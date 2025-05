ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Adidas nach einem Besuch in der Konzernzentrale des Sportwarenherstellers mit einem Kursziel von 279 Euro auf "Buy" belassen. Robert Krankowski sieht laut seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar keine Anzeichen eines nachlassenden Geschäftsschwungs in den Jahren 2025 und 2026. Er blicke nun positiver auf die Fähigkeiten des Unternehmens, im aktuell schwankungsanfälligen Geschäftsumfeld zurechtzukommen./rob/mis/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.05.2025 / 01:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A1EWWW0

