Duravant, ein führender Anbieter von Automatisierungslösungen, erweitert seine Verpackungssparte durch die Übernahme von Pattyn

Duravant LLC ("Duravant"), ein globaler Anbieter von technischen Anlagen und Automatisierungslösungen für die Bereiche Proteinverarbeitung, Lebensmittelsortierung und -verarbeitung, Verpackung und Materialtransport, hat die Übernahme der Pattyn Group BV ("Pattyn") abgeschlossen, einem führenden Hersteller von Verpackungsautomatisierungssystemen mit Hauptsitz in Brügge, Belgien. Die Transaktion wurde erstmals am 7. Februar 2025 angekündigt und heute abgeschlossen.

Mit über 70 Jahren Erfahrung ist Pattyn ein zuverlässiger Partner für Unternehmen, die ihre Massenverpackungsprozesse in verschiedenen Branchen automatisieren möchten, darunter Lebensmittel, Zutaten und Non-Food-Anwendungen. Pattyn ist ein weltweit renommierter Spezialist für Bag-in-Box-Verpackungstechnologie. Die umfassenden End-of-Line-Lösungen des Unternehmens decken den gesamten Verpackungsprozess ab, von der Kartonaufrichtung und Beutelinsertion über die Gewichtsabfüllung, Beutel- und Kartonverschließung bis hin zur Palettierung.

"Wir freuen uns sehr, Pattyn in der Duravant-Familie willkommen zu heißen", sagte Mike Kachmer, Chairman und CEO von Duravant. "Das robuste Portfolio von Pattyn an hochwertigen Verpackungstechnologien und die konsequente Ausrichtung auf wertorientierte Lösungen passen perfekt zu Duravants Engagement für den Erfolg seiner Kunden. Diese Partnerschaft eröffnet uns hervorragende Möglichkeiten zur Zusammenarbeit mit unseren operativen Gesellschaften innerhalb von Duravant und verbessert unsere Fähigkeit, einen globalen Kundenstamm mit innovativen und zuverlässigen Automatisierungslösungen zu bedienen."

Mit sechs spezialisierten Produktionsstätten in Belgien, Frankreich und Spanien entwickelt, baut und individualisiert Pattyn vollständig integrierte Lösungen, die durch einen umfassenden End-to-End-Support unterstützt werden. Zusammen mit den Vertriebs- und Serviceabteilungen in Nordamerika und Asien bietet Pattyn seinen Kunden auf fünf Kontinenten lebenslange Ressourcen für Ausrüstung und Verbrauchsmaterialien.

"Pattyn teilt die Kultur und die kundenorientierte Denkweise von Duravant, und wir sehen enorme Chancen, unsere strategischen Prioritäten mit beispielloser Geschwindigkeit voranzutreiben", sagte Stan Pattyn, der das Unternehmen leitet. Die globale Reichweite und die starke Position von Duravant in schnell wachsenden Endmärkten wie der Proteinverarbeitung bilden eine leistungsstarke Plattform für weitere Expansion und Innovation. Wir freuen uns außerdem darauf, die Investitionen von Duravant in aufstrebenden Märkten wie Brasilien, Mexiko, Thailand, China und Indien zu nutzen, um Kunden in diesen Regionen noch besser unterstützen zu können."

"Da Kunden weltweit nach einer intelligenteren, sichereren und effizienteren Produktion streben, ist Pattyn weiterhin führend mit Verpackungssystemen, die den Anforderungen von heute und den Herausforderungen von morgen gerecht werden", erklärte Mike Kachmer. "Ihre Innovations- und Anpassungsfähigkeit ist der Schlüssel zu ihrem Erfolg."

Das branchenführende Portfolio von Pattyn

Die Kernkompetenz von Pattyn liegt in Bag-in-Box-Lösungen mit Beutelverschluss, Kartonaufrichtung, Kartonverschluss und Palettierung. Von leistungsstarken Einlegemaschinen für maßgeschneiderte Beutel bis hin zu kompakten Einheiten für vorgefertigte Beutel auf Rollen Pattyn sorgt dafür, dass jeder Beutel perfekt in seinen Behälter passt.

Pattyn bietet spezialisierte Wiege- und Abfülllösungen für halbflüssige Produkte, Schüttgüter, Butter, Tabak und andere Produkte. Mithilfe fortschrittlicher Software produziert Pattyn Kartons mit festem Gewicht, die eine präzise Gewichtsgenauigkeit gewährleisten.

Über die eigene Bäckereiabteilung entwickelt Pattyn hochvolumige Verpackungslinien für Brot, Backwaren und Tiefkühlteig mit modernsten Zähl- und Kommissionierlösungen, die 3D-Vision und robotergestützte Pick-&-Place-Technologie einsetzen, um Produkte präzise zu zählen und zu handhaben.

Pattyn verfügt über Fachwissen in der Entwicklung und Herstellung von Bag-in-Box-Abfüllanlagen für Big Bags und Octabins mit hohem Volumen und bedient vor allem Großkunden aus der (petro-)chemischen Industrie, der Lebensmittelproduktion und anderen Industriezweigen.

Über Duravant

Duravant hat seinen Hauptsitz in Downers Grove, Illinois, und ist ein weltweit tätiges Unternehmen für technische Ausrüstung mit Produktions-, Vertriebs- und Serviceeinrichtungen in Nordamerika, Südamerika, Europa und Asien. Über sein Portfolio an operativen Unternehmen bietet Duravant seinen Kunden und Partnern zuverlässige End-to-End-Automatisierungslösungen, die auf Engineering- und Integrationskompetenz, Projektmanagement und operativer Exzellenz basieren. Mit einem weltweiten Vertriebs- und Supportnetzwerk über Duravant Lifecycle Services bieten sie sofortigen und lebenslangen Aftermarket-Support für alle Märkte, die sie in den Bereichen Proteinverarbeitung, Lebensmittelsortierung und -verarbeitung, Verpackung und Materialtransport bedienen. Die marktführenden Marken von Duravant stehen für Innovation, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.duravant.com

Über Pattyn

Die Pattyn Group mit Hauptsitz in Brügge, Belgien, ist ein Hersteller und Dienstleister von innovativen und hochtechnisierten Verpackungsautomationsanlagen, der sich auf modulare Lösungen für Zähl-, Wiege-, Abfüll- und Bag-in-a-Box-Anwendungen spezialisiert hat. Seit 1952 bedient das Unternehmen den B2B-Verpackungsbereich und einen vielfältigen Kundenstamm, der Lebensmittel- und Non-Food-Hersteller in über 80 Ländern weltweit umfasst. Pattyn hat sich zum Ziel gesetzt, langfristige Partnerschaften zu pflegen, und entwickelt und liefert schlüsselfertige Verpackungslinien mit innovativen modularen Designs, die maßgeschneiderte Lösungen bieten. Das Unternehmen bietet Kundendienstleistungen mit Verbrauchsmaterialien, Ersatzteilen und umfassenden Serviceprogrammen an. Mit sechs Produktionsstätten in Belgien, Frankreich und Spanien sowie Vertriebs- und Servicezentren in den Vereinigten Staaten und Asien arbeitet Pattyn mit seinen Kunden zusammen, um die Effizienz, Leistung und Qualität ihrer industriellen Verpackungsanforderungen zu verbessern. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.pattyn.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250528924818/de/

Contacts:

Eleni Yianas

Senior Vice President, Marketing

Duravant

Eleni.yianas@duravant.com