The following instruments on XETRA do have their last trading day on 29.05.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 29.05.2025ISIN NameDE000A383BU6 KRED.F.WIED.24/34 MTNDE000A383BT8 KRED.F.WIED.24/34 MTNXS2336344762 LEVERAGE SHA ETP 2071 ETNDE000LB2CHD4 LBBW GM-FLOATER 19/25XS1179916017 CARREFOUR 15/25 MTNFR0012766889 AIR LIQUIDE FIN.15/25 MTNXS2181972568 KOREA DEV.BK 20/25 MTNXS2182067350 SCANIA CV 20/25 MTNUS023135BQ82 AMAZON.COM 20/25GB00BMQ56V55 BODYSMART FIN 20/25 MTNDE000NLB2JG1 NORDLB GELDM.FRN 15/15DE000HLB75A7 LB.HESS.THR.CA.TIL.06C/22XS2178853375 CITIC SE.MTN 20/25 MTNDE000A3MQER9 GEP GREEN EN WA 21/26USU2443LAF86 HQUIP SVC 20/28 REGSXS2182121827 CORP.ANDINA 20/25 MTN