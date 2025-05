The following instruments on XETRA do have their first trading 29.05.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 29.05.2025Aktien1 CA5764871029 Matador Technologies Inc.2 US86803T1043 Suntory Beverage & Food Ltd. ADRAnleihen/ETF1 XS3085615428 Coca-Cola Europacific Partners PLC2 XS3085605205 British Telecommunications PLC3 FR001400ZOM2 Mercialys4 DE000A14J0Q0 NATIXIS Pfandbriefbank AG5 FI4000587464 YIT Oyj6 DE000A4DFUE3 Amprion GmbH7 DE000A4DFUF0 Amprion GmbH8 XS3085615345 Coca-Cola Europacific Partners PLC9 DE000CZ45WD1 Commerzbank AG10 CH1449583785 Coop-Gruppe Genossenschaft11 CH1449583777 Coop-Gruppe Genossenschaft12 FI4000586748 Finnland, Republik13 XS3043537169 AXA S.A.14 XS3085146929 AXA S.A.15 XS3084359036 British Telecommunications PLC16 FR00140103M8 Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A.17 FR00140103L0 Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A.18 AT0000A3MEN4 HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG19 XS3086253112 National Grid North America Inc.20 XS3086253039 National Grid North America Inc.21 XS3085616079 Piraeus Financial Holdings S.A.22 FR00140106Z3 RCI Banque S.A.23 XS3084344947 Saudi Arabian Oil Co.24 XS3084345241 Saudi Arabian Oil Co.25 XS3084344863 Saudi Arabian Oil Co.26 USP17625AC16 Venezuela, Bolivarische Republik27 IT0005652448 Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.28 DE000A4DE9E5 Berlin, Land29 XS2814283573 Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.30 XS2814460536 Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.31 DE000HEL4AB2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale32 DE000HEL0HC3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale33 LU3047998896 BNP PARIBAS EASY Bloomberg Europe Defense UCITS ETF Cap34 LU3047998979 BNP PARIBAS EASY Bloomberg Europe Defense UCITS ETF Dis35 IE000CCQKON9 Janus Henderson Tabula Euro Short Duration Income UCITS ETF36 IE00002ZKAP0 Xtrackers Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF37 IE0002PGSLZ5 Xtrackers US Equity Enhanced Active UCITS ETF38 IE00094GSCQ4 Xtrackers World Equity Enhanced Active UCITS ETF