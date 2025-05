Bitcoin Kurs Prognose: Der BTC-Preis könnte in 150 Tagen den Höchstpunkt erreichen

Derzeit scheint es so, als ob viele Bitcoin-Anleger Profite mitnehmen und zumindest Anteile an den eigenen Reserven verkaufen. Denn nachdem die größte Kryptowährung der Welt in der vergangenen Woche ein neues Allzeithoch bei knapp unter 112.000 US-Dollar erzielen konnte, fiel der BTC-Kurs zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels auf einen Wert von 107.875 US-Dollar. Dies könnte an den Abverkäufen der letzten Tage liegen, denn eine Vielzahl von Großanlegern verkaufte hohe Bitcoin-Summen.

Allerdings könnte Bitcoin noch nicht am Ende des aktuellen Zyklusses angekommen sein. Denn wenn sich die Geschichte wiederholt, dürften Anleger erst in 150 Tagen das höchste Allzeithoch des Jahres erleben.

Alle 1.064 Tage: Kommt das höchste Hoch erst Ende Oktober?

Der Grund für diese Bitcoin Prognose: Laut des Krypto-Analysten "Jelle" durchlebt Bitcoin einen bestimmten Zyklus, der genau 1.064 Tage dauert und am Ende ein neues Allzeithoch bringt, bevor sich dieses Muster wiederholen kann. Dies bedeutet, dass laut der Analyse des Krypto-Experten erst am 25. Oktober das höchste Hoch des laufenden Jahres erreicht wird - in genau 150 Tagen.

Eine entsprechende Analyse veröffentlichte er in den heutigen Mittagsstunden auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) und hängte seinem Tweet eine entsprechende Grafik (siehe unten) an. Diese zeigt, dass das Muster von 1.064 Tagen sich bereits zweimal seit dem Jahr 2015 gezeigt hatte und sich derzeit ein drittes Mal wiederholen könnte. Würde sich dies bestätigen, so würde es also noch fast fünf Monate dauern, bevor Bitcoin das endgültige Allzeithoch des aktuellen Zyklusses erreicht hätte.

The previous two bull cycles both ran for 1064 days - from cycle low, to cycle high.



If that pattern repeats, we have another 150 days of fun ahead of us.



150 days - time to make them count.Bitcoin pic.twitter.com/GStZndenqj - Jelle (@CryptoJelleNL) May 28, 2025

Wie hoch der BTC-Kurs allerdings steigen wird, verrät "Jelle" nicht. Eine Antwort darauf könnten allerdings andere Stimmen aus der Krypto-Welt liefern: Der BitMEX-Mitbegründer und Krypto-Milliardär Arthur Hayes erklärte zuletzt mehrfach, dass seiner Einschätzung nach Bitcoin noch im Jahr 2025 die Marke von 250.000 US-Dollar erreichen wird. Bis 2028 soll laut Hayes sogar die Marke von 1 Million US-Dollar überschritten werden. Die Bitcoin Prognose vieler Analysten fällt also äußerst bullish aus.

Doch nicht nur Bitcoin-Anleger dürften von einem starken BTC-Preis profitieren, da historisch betrachtet auch der Altcoin-Markt nachziehen kann. Ein besonderes Projekt wird zudem mit BTC Bull ($BTCBULL) geboten, denn der weltweit erste Bitcoin-Meme-Token setzt voll und ganz auf kommende Meilensteine der Krypto-Geschichte. Sollte der BTC Coin wirklich so stark in die Höhe steigen, erhalten BTCBULL-Anleger unter anderem Bitcoin-Airdrops geschenkt. Es könnte sich also lohnen, einen genaueren Blick in das junge Meme-Coin-Projekt zu werfen.

BTC-Airdrops und Tokenverbrennungen: Was bietet BTC Bull seinen Investoren?

Das Grundkonzept von BTC Bull orientiert sich voll und ganz an der ersten Kryptowährung der Welt: Steigt der BTC-Kurs auf ein neues Allzeithoch, so profitieren auch BTCBULL-Anleger davon. Denn sobald zum ersten Mal die Marken von 150.000 und 200.000 US-Dollar erreicht wurden, verschenken die Entwickler hinter dem BTC-Meme-Coin Bitcoin-Airdrops an die eigene Community.

Darüber hinaus werden 1 Million BTCBULL-Token verbrannt, sobald der Bitcoin Kurs zum ersten Mal bei 125.000, 175.000 oder 225.000 US-Dollar steht. Dies soll dafür sorgen, dass es zu einer künstlichen Verknappung am Markt kommt, was dann wiederum den Preis pro BTCBULL Coin in die Höhe treiben könnte.

Besuche den laufenden Vorverkauf von BTC Bull!

Obwohl derzeit der Vorverkauf von BTC Bull noch auf Hochtouren läuft, wurden bereits über 6,5 Millionen US-Dollar an Kapital gesammelt. Das riesige Interesse vonseiten der Investoren dürfte einerseits mit den erwarteten BTC-Airdrops zusammenhängen, aber auch auf das bereits aktive erste Staking-Programm zurückzuführen sein.

Denn wer noch heute den BTCBULL-Token zu einem Preis von 0,002535 US-Dollar kauft, kann diesen direkt zu einer jährlichen prozentualen Rendite (APY) von 63 Prozent anlegen. Dies garantiert ein erstes passives Einkommen, bevor der Meme-Coin überhaupt frei am Markt gehandelt werden kann.

Kaufe jetzt BTCBULL-Token zum Presale-Preis!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.