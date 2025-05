Für die einen ist der Bitcoin als digitale Währung so sicher wie Gold. Für die anderen ist die digitale Währung nur ein Datenbankeintrag ohne eigenen Wert. An der Wall Street ist allerdings jüngst eine wichtige Entscheidung getroffen worden, die die Akzeptanz des Bitcoins weiter erhöhen dürfte: JPMorgan öffnet sich für Bitcoin. Diese Entscheidung wird wohl , die Zukunft der digitalen Währung Bitcoin wesentlich beeinflussen. Am 19. Mai verkündete CEO Jamie Dimon auf dem jährlichen Investorentag von JPMorgan, dass die US-Großbank ihren Kunden künftig den Handel mit Bitcoin anbieten werde. Dimon, dessen Wort an der Wall Street ein enormes Gewicht besitzt, galt bisher ausgewiesener Kritiker von Krypto-Währungen wie dem Bitcoin. Seine Vorbehalte gegenüber hat er zwar nicht aufgegeben, will aber den Kunden von JPMorgan im Sinne der Entscheidungsfreiheit den Handel mit Bitcoin ermöglichen. Dimons Entscheidung wird von den Unterstützern des Bitcoins als wichtiger Meilenstein für die Akzeptanz der digitalen Währung gefeiert. Bereits im vergangenen August hatte die US-Bank Morgan Stanley ihren Beratern erlaubt, ausgewählten Kunden Bitcoin-ETFs anzubieten.



