MÄRKTE EUROPA/US-Urteil gegen Trump-Zölle sorgt für Kauflaune

DOW JONES--Gut gelaunt zeigen sich die europäischen Aktienmärkte im frühen Handel am Vatertag-Donnerstag. Nach einem US-Gerichtsurteil gegen die meisten der von US-Präsident Trump verfügten Zölle und guten Quartalszahlen des KI-Flaggschiffs Nvidia geht es mit den Kursen nach oben. Der DAX legt zu um 0,6 Prozent auf 24.177 Punkte, der Euro-Stoxx-50 steigt um 0,9 Prozent auf 5.428 Punkte. Wegen des Feiertages "Christi Himmelfahr" sind die Börsen in Finnland, Dänemark, Norwegen, Schweden und der Schweiz geschlossen.

Abwärts geht es mit den Kursen am Anleihemarkt. Händler führen dies auf Umschichtungen in den Aktienmarkt zurück. Angesichts der wegen des Urteils gestiegenen Risikobereitschaft seien Anleihen als sicherer Hafen nicht gesucht. Die deutsche Zehnjahresrendite zieht um 3 Basispunkte an auf 2,58 Prozent. Der Dollar legt auf breiter Front an, kommt aber wie die Aktienkurse auch von den Tageshochs schon wieder merklich zurück, auch, weil das Urteil für neue Unwägbarkeiten sorgt.

Laut dem Internationalen Handelsgericht in New York hat US-Präsident Trump mit seinen mit einem nationalen Notstand begründeten Zöllen seine Kompetenzen überschritten. Er verfüge nicht über die Autorität, die Zölle im Alleingang zu verhängen. Die ausgerufenen Maßnahmen seien nichtig. Zunächst hat die Trump-Regierung eine Frist von 10 Tagen, die Zollandrohungen rückgängig zu machen. Die Regierung hat ihrerseits umgehend Berufung gegen das Urteil eingelegt.

Die Folgen des Urteils werden am Markt unterschiedlich eingeschätzt, zumal Trump möglicherweise nur eine andere Begründung für die Zölle finden müsse. Die Ökonomen von Goldman Sachs unterstreichen, dass nur Teile der bislang ausgerufenen Zölle davon betroffen seien. Dazu verfüge die Regierung auch über andere Befugnisse, mit denen sie ähnliche Zölle wie die vom Gericht aufgehobenen festlegen könne.

"Dieses Urteil ist mehr als eine juristische Fußnote. Es ist ein struktureller Wendepunkt im Narrativ - von Starker-Mann-Entscheidungen hin zu einem institutionalisierten Rahmen", kommentiert dagegen Marktexperte Stephen Innes von SPI Asset Management. Für Charu Chanana, Chef-Investmentstratege von Saxo Markets ist das Urteil "ein symbolischer Schlag gegen Trumps aggressive Handels-Agenda". Es beseitige eine ständige Last für den Markt, auch wenn das endgültige Wort zu den Zöllen noch nicht gesprochen sei.

Technologie-, Rohstoff- und Autoaktien an der Spitze

Vor allem Aktien exportabhängiger und konjunkturzyklischer Unternehmen werden von dem Urteil nach oben getrieben. Bereits in Asien hatten unter anderem Autoaktien stark zugelegt. Im Autosektor stützen laut Händlern auch starke Absatzzahlen von Toyota. Der Stoxx-Subindex der Autoaktien gewinnt 1,0 Prozent. Noch fester zeigen sich mit 1,4 Prozent Technologieaktien, weil hier auch Nvidia stützt. Größter Kursgewinner im DAX sind Infineon mit einem Plus von 3,7 Prozent. ASML gewinnen 3,8 Prozent, in der zweiten deutschen Reihe verteuern sich Aixtron um 3,9 und Suss Microtec um 6,6 Prozent.

Am Ende bei den Branchen liegen Versorger (-0,9%) und Immobilien (-0,8%). Beide Sektoren gelten als besonders zinsreagibel, leiden also unter den steigenden Marktzinsen.

Adidas gewinnen 3,4 Prozent. Der Sportartikelhersteller lässt vielfach seine Produkte in Vietnam herstellen, das sehr stark von den US-Zöllen betroffen ist. im MDAX gewinnen Puma 2,4 Prozent. Das DAX-Schwergewicht SAP verteuert sich um 0,4 Prozent. Gut ausgefallene Quartalszahlen des Wettbewerbers Salesforce und leicht erhöhte Prognosen stützen hier nur bedingt. Am DAX-Ende rangieren Vonovia mit einem Abschlag von 4,9 Prozent. Der ist aber dem heute stattfindenden Dividendenabschlag geschuldet.

Zu den größeren Gewinnern in Europa gehören auch Aktien von Luxuswarenherstellern. Kering, LVMH, Burberry oder Hermes legen um bis zu knapp 3 Prozent zu.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 5.428,26 +0,9% 49,87 +9,9% Stoxx-50 4.552,35 +0,5% 21,98 +5,1% DAX 24.176,82 +0,6% 138,63 +20,7% MDAX 30.805,71 +0,5% 156,89 +19,8% TecDAX 3.898,30 +1,3% 49,10 +12,6% SDAX 16.815,12 +0,8% 140,79 +21,6% FTSE 8.778,05 0% 0,00 NV CAC 7.859,35 +0,9% 71,25 +5,5% DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mi, 18:43 % YTD EUR/USD 1,1279 -0,1% 1,1295 1,1295 +9,1% EUR/JPY 163,95 +0,2% 163,56 163,77 +0,4% EUR/CHF 0,9356 +0,2% 0,9341 0,9347 -0,1% EUR/GBP 0,8377 -0,1% 0,8386 0,8385 +1,4% USD/JPY 145,36 +0,4% 144,81 145,00 -8,0% GBP/USD 1,3466 -0,0% 1,3470 1,3470 +7,6% USD/CNY 7,1787 -0,1% 7,1823 7,1848 -0,4% USD/CNH 7,1892 -0,0% 7,1916 7,1921 -1,9% AUS/USD 0,6443 +0,3% 0,6424 0,6422 +3,8% Bitcoin/USD 107.980,65 +0,4% 107.543,15 107.255,95 +15,1% ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 62,84 61,85 +1,6% 0,99 -14,4% Brent/ICE 65,90 64,98 +1,4% 0,92 -13,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3278,93 3284,86 -0,2% -5,94 +25,2% Silber 29,45 29,24 +0,7% 0,21 +4,7% Platin 955,93 955,67 +0,0% 0,26 +9,2% Kupfer 4,71 4,67 +0,8% 0,04 +16,1% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags (Angaben ohne Gewähr)

