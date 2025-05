Die britische Metropole London macht Ernst mit dem schon vor langer Zeit angekündigten Ende der Befreiung von Elektrofahrzeugen von der Innenstadtmaut. Ab dem 2. Januar 2026 soll es für E-Autos und E-Nutzfahrzeuge nur noch einen Rabatt auf die Innenstadtmaut geben. Zugleich soll die Innenstadtmaut auch angehoben werden. Transport for London hat die geplanten Änderungen an der Innenstadtmaut (Congestion Charge) diese Woche konkretisiert. So soll die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...