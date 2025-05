Die Ernennung unterstützt die langfristige Strategie zur Ausweitung der internationalen Präsenz und Stärkung globaler Partnerschaften.

First Eagle Investments ("First Eagle") hat heute die Ernennung von Rémi Casals zum Executive Managing Director, Head of International Wealth Solutions (IWS) bekannt gegeben. Casals führt das Team, das für das internationale Vertriebsgeschäft verantwortlich ist, das ungefähr $10 Milliarden an Assets über Partnerschaften mit Amundi Asset Management und den in Irland ansässigen ICAV Investmentangeboten umfasst. Er wird Mitglied des Partnership Committee des Unternehmens und berichtet direkt an Mehdi Mahmud, President und Chief Executive Officer.

Rémi Casals, Executive Managing Director, Head of International Wealth Solutions, First Eagle Investments

Casals bringt 25 Jahre an Erfahrung mit, in denen er für globale Kunden Investmentlösungen entwickelt hat. Er kennt sich sowohl im Bereich staatliche Märkte als auch alternative Strategien aus. Bis vor Kurzem war er Global Head of Fixed Income Business bei Vontobel Asset Management, wo er ein Team mit Fokus auf festverzinsliche Anlagen für vermögende Investoren wie Familienunternehmen und Institutionen leitete.

Davor hielt Casals Führungspositionen bei Aviva Investors, Rogge Global Partners, AXA Investment Managers und BlackRock mit Fokus europäische und internationale Märkte inne. Er hat einen MBA der London Business School, einen Master in Management der ESCP Business School und einen Master in Politikwissenschaften der Sciences Po Strasbourg.

Casals wird nicht nur das Team leiten, das für den Vertrieb von First Eagle-Strategien in Kanälen außerhalb der USA verantwortlich ist, sondern er wird auch das globale Wachstum des Unternehmens vorantreiben. Seine Ernennung macht deutlich, dass First Eagle außerhalb der Vereinigten Staaten Fuß fassen möchte und Kunden weltweit differenzierte, aktiv verwaltete Investmentlösungen anbieten will.

"Rémi bringt einen weiten Erfahrungsschatz im Hinblick auf Produkte und Marktsegmente mit," sagte Mahmud. "Er wird uns mit seinen Führungsqualitäten dabei helfen, unsere Präsenz in Märkten außerhalb der USA zu stärken."

"First Eagle ist bekannt für gut durchdachte, langfristige Anlagestrategien und Lösungen, von denen die Kunden profitieren," sagte Casals. "Ich freue mich, zu einem Zeitpunkt Teil der Firma zu werden, wenn sich global neue Möglichkeiten auftun. Ich werde die Beziehungen zu Investoren weiter ausbauen und den Zugang zu den Strategien von First Eagle erleichtern."

Die hier geäußerten Meinungen spiegeln nicht unbedingt die Auffassung des Unternehmens wider. Diese Materialien dienen lediglich der Information. Sie sollten nicht als Prognose zukünftiger Ereignisse, garantierte zukünftige Ergebnisse oder Anlageempfehlung gedeutet werden. Alle hierin verwendeten Statistiken wurden Quellen entnommen, die als zuverlässig eigestuft wurden, aber dennoch kann für die Wahrheit der Informationen keine Garantie gegeben werden. Die hier geäußerten Ansichten können sich nach dem Veröffentlichungsdatum ändern. Die bereitgestellten Informationen sollten nicht als Empfehlung zum Kauf, Halten oder Verkauf oder als Angebot zum Kauf, Verkauf von Finanzmitteln oder Wertpapieren angesehen werden.

Über First Eagle Investments

First Eagle Investments ist eine unabhängige, in Privatbesitz befindliche Investmentfirma mit Hauptsitz in New York. Am 31. März 2025 hatte das Unternehmen ungefähr $152 Milliarden an Assets in Verwaltung. Die Firma, die bereits seit 1864 existiert, verwaltet das Vermögen der Kunden mit Weitsicht und wendet dabei eine aktive, auf Fundamentalwerten beruhende Strategie an, die sich nicht an Benchmarks orientiert und Risiken im Blick hält. Eine Wertminderung des Kapitals soll vermieden werden. Stattdessen sollen attraktive Renditen über unterschiedliche Wirtschaftszyklen hinweg erwirtschaftet werden. Die Firma bietet Anlage in Aktien, festverzinslichen Wertpapieren und Währungen, Immobilien sowie alternative Kredite. Mehr Informationen finden Sie unter: www.firsteagle.com.

Alle Zahlen zu Assets Under Management (AUM) sind vorläufig und basieren auf den Schätzungen des Managements. Sie können sich deshalb verändern.

*Das gesamte AUM setzt sich zusammen aus AUM von (i) First Eagle Investment Management, LLC, (ii) seinen Tochtergesellschaften, First Eagle Separate Account Management, LLC, First Eagle Alternative Credit ("FEAC") und Napier Park Global Capital ("Napier Park") sowie (iii) Regatta Loan Management LLC, eine Tochtergesellschaft von Napier Park am Stichtag 31. März 2025. Es beinhaltet $0,6 Milliarden an gebundenem Kapital und sonstiges Kapital, das keine Einnahmen erbringt, von First Eagle Alternative Credit, LLC sowie $3,1 Milliarden an gebundenem Kapital und Kapital, das keine Einnahmen erbringt, von Napier Park Global Capital, einschließlich von Regatta Loan Management LLC gemanagte Assets.

Einwohner des Vereinigten Königreichs: Dieses Material wurde von First Eagle Investment Management, LLC herausgegeben und wird im Vereinigten Königreich gesetzeskonform von First Eagle Investment Management, Ltd. verbreitet. First Eagle Investment Management, Ltd ist von der Financial Conduct Authority (FRN: 798029) im Vereinigten Königreich zugelassen und unterliegt deren Vorschriften.

First Eagle Investments ist der Markenname von First Eagle Investment Management, LLC und von dessen Tochtergesellschaften.

2025 First Eagle Investment Management, LLC. Alle Rechte vorbehalten.

