© Foto: Dall-E

Zu den besten Robotaxi-Aktien zählen derzeit Alphabet, Baidu, Pony.ai und Tesla, doch wer fährt an die Spitze des autonomen Rennens?Die nächste große Wette an den Finanzmärkten hat vier Räder und keinen Fahrer: Die Robotaxi-Revolution nimmt Fahrt auf und Analysten werfen bereits jetzt ein Auge auf die spannendsten Aktien im Rennen um die Marktführerschaft. Alphabets Waymo bleibt vorn Für Jonathan Weber, Analyst bei Seeking Alpha, führt aktuell kein Weg an Alphabet vorbei. Die Google-Mutter bleibt mit seiner Tochtergesellschaft Waymo klarer Marktführer im amerikanischen Robotaxi-Markt. Die Fahrzeuge fahren bereits autonom in Städten wie Phoenix und San Francisco. Laut Weber ist das …