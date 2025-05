Cardano Kurs Prognose: Warum kaufen jetzt Krypto-Großanleger ADA-Token?

In den vergangenen Wochen zeigte sich Cardano von einer vergleichsweise volatilen Seite: Zuletzt konnte die Kryptowährung mehrfach die Widerstandsmarke von 0,85 US-Dollar antesten, sie jedoch nicht überschreiten. Doch der Trend scheint klar zu sein, denn immer mehr Anleger haben sich zuletzt für einen Kauf von ADA-Token entschieden. Vor allem sogenannte Krypto-Wale spielten in den vergangenen Tagen eine wichtige Rolle und scheinen sich auf kommende Kursexplosionen vorzubereiten.

Wir werfen einen Blick auf die Gründe, die für einen signifikanten Kursanstieg in baldiger Zukunft sprechen und verraten, warum sich die ADA-Großanleger jetzt vermehrt für Cardano interessieren könnten.

Überschreitet Cardano bald die 1-Dollar-Marke?

Wie der Krypto-Analyst Ali Martinez in einem Tweet auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) mitteilte, wurden alleine in der vergangenen Woche 180 Millionen ADA-Token (aktueller Wert etwa 135 Millionen US-Dollar) von den Krypto-Großanlegern aufgekauft. Dies könnte als Zeichen dafür gewertet werden, dass diese Großanleger davon ausgehen, dass es schon bald zu einem Kursanstieg kommen wird und jetzt der beste Zeitpunkt sei, um noch günstig in Cardano zu investieren.

Einer der Hauptgründe könnten Spekulationen über einen kommenden Cardano-Spot-ETF in den USA sein. Denn die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC verschob eine entsprechende Entscheidung zu den bereits vorliegenden Anträgen auf den 13. Juli. Sollten die ersten Genehmigungen für ADA-ETFs vergeben werden, könnte die Nachfrage nach Cardano innerhalb kürzester Zeit signifikant ansteigen und den Preis in die Höhe treiben. Es ist dann nicht auszuschließen, dass weitere Milliarden US-Dollar in das Krypto-Projekt durch die institutionellen Anleger fließen werden.

If the current structure on Cardano $ADA is an ascending channel, holding above $0.72 could pave the way for an upswing toward $0.92. pic.twitter.com/vgNNfuudPd - Ali (@ali_charts) May 18, 2025

Doch auch die kurzfristige Cardano Prognose zeigt sich bullish: Ali Martinez erklärte bereits vor einigen Tagen, dass sich der ADA-Token derzeit in einem aufsteigenden Kanal befindet. Solange der Kurs nicht unter die Marke von 0,72 US-Dollar fallen würde, bleibt ein bullisher Aufwind vorhanden. Derzeit scheint es so, als ob ein baldiger Anstieg realistisch sei. Wird dann die Marke von 0,85 US-Dollar überschritten, könnte der Cardano Kurs sogar auf 0,92 US-Dollar steigen und kurz darauf die psychologisch wichtige Marke von 1 US-Dollar überschreiten.

Allerdings ist es selbst für erfahrene Krypto-Trader niemals einfach, den bestmöglichen Zeitpunkt zu finden, um Kryptowährungen wie Cardano zu kaufen und auch wieder zu verkaufen. Hierbei helfen seit einiger Zeit allerdings KI-Agenten wie Mind of Pepe, die vollkommen autonom arbeiten und Informationen in Echtzeit analysieren können. Wichtig hierbei ist, dass die fortgeschrittene künstliche Intelligenz (KI) die Handelsstrategien der Nutzer nachhaltig unterstützen kann.

Nur noch 48 Stunden im Presale: Mind of Pepe Coin kurz vor erster DEX-Listung

Wie riesig das Interesse an den KI-Agenten tatsächlich ist, verrät ein Blick auf den noch 48 Stunden lang laufenden Presale von Mind of Pepe: Bereits jetzt wurden über 11 Millionen US-Dollar an Kapital gesammelt, was ein signifikanter Presale-Erfolg ist. Dies dürfte unter anderem auf die innovative Technologie hinter dem Projekt zurückzuführen sein. Denn die Analyse in Echtzeit nutzt Informationen, die autonom aus den verschiedenen Krypto-Communitys gewonnen, von Influencern verteilt oder aus dezentralen Anwendungen (dApps) gezogen wurden.

Gleichzeitig setzt Mind of Pepe auf die Nutzung einer "Schwarmintelligenz", die eine noch umfassendere Analyse ermöglichen soll. Gerade das Marktsentiment, das häufig schwer zu quantifizieren ist, soll so besser erfasst werden können.

Besuche den Presale von Mind of Pepe!

Der Erfolg dürfte auch auf das Staking-Programm zurückzuführen sein, das bereits im Vorverkauf angeboten wird: Wer noch heute in MIND-Token zum Preis von 0,0037515 US-Dollar investiert, kann diese vor dem Coin Launch anlegen und eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 213 Prozent erhalten. Dieses Staking-Programm soll innerhalb der ersten drei Jahre für Stabilität sorgen und gleichzeitig frühzeitige Investoren belohnen.

Wer also ein Interesse an KI-Agenten hat, sollte einen genaueren Blick auf das Mind of Pepe Projekt werfen und zur Recherche das offizielle Whitepaper nutzen.

Investiere noch heute in den MIND-Token!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.