Das V2G-Testprojekt von Volkswagen und Partnern in der Siedlung Stenberg im schwedischen Hudiksvall geht mit 200 Elektro-VWs und 200 bidirektionalen Ladegeräten von Ambibox in seine nächste Phase. Dazu wurden die ID.-Modelle von Volkswagen mit großen Batterien binnen zwei Jahren für die Technologie vorbereitet. An dem V2G-Feldversuch sind neben den Herstellern Volkswagen und Ambibox die Firmen Vattenfall und Energy Bank sowie Scania/Volkswagen-Händler ...

Den vollständigen Artikel lesen ...