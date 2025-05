Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Erholung des Pesos (MXN), die mit dem Aussetzen der US-Zölle für USCMA-konforme Güter begann, wurde im Mai durch Hoffnungen auf konstruktive Verhandlungsergebnisse zwischen den USA und ihren Handelspartnern beflügelt, so die Analysten von Postbank Research.Dennoch würden die anhaltenden Unsicherheiten um die US- Handelspolitik auf der mexikanischen Wirtschaft lasten. Dass die mexikanische Wirtschaft im ersten Quartal mit einem leichten BIP-Wachstum von 0,2 Prozent gegenüber dem schwachen Vorquartal eine technische Rezession habe vermeiden können, habe vor allem an der deutlichen Erholung im Agrarbereich gelegen. Die Industrie sei um 0,3 Prozent geschrumpft, während der Dienstleistungsbereich stagniert habe. ...

