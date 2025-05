© Foto: adobe.stock.com

Auf den ersten Blick wirkt die Situation bei Brent Öl und WTI wenig spektakulär, wenig bedrohlich. Doch das könnte sich jederzeit ändern, denn die Lage ist fragiler, als der erste Blick vermuten lässt. Brent Öl offenbart weiterhin Schwächen Bereits in der letzten Kommentierung zu Brent Öl an dieser Stelle stand die Schwäche, das Unvermögen des Ölpreises, Aufwärtsmomentum zu kreieren, im Fokus. Auch in den letzten Tagen vermochte es Brent Öl nicht, entscheidende Akzente auf der Oberseite zu setzen. Der Ölpreis notiert noch immer unter dem entscheidenden Preisbereich 68,5 US-Dollar / 70 US-Dollar. Auch der untergeordnete Widerstand bei 66,8 US-Dollar hat noch nichts von seinem Schrecken …