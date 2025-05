Toronto, Ontario, 29. Mai 2025 / IRW-Press / Silver Storm Mining Ltd. ("Silver Storm" oder das "Unternehmen") (TSX.V: SVRS | FWB: SVR), freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen infolge der großen Nachfrage seitens der Anleger gemeinsam mit der Firma Red Cloud Securities Inc. als Lead Agent und Bookrunner und der Firma Ventum Financial Corp. als Co-Agent (zusammen die "Agenten") vereinbart hat, den Umfang der zuvor angekündigten Best-Efforts-Privatplatzierung (das "Marktangebot") von einem Bruttoerlös von bis zu 6.006.000 CAD auf einen Bruttoerlös von bis zu 8.008.000 CAD zu erhöhen. Das aufgestockte Marktangebot umfasst den Verkauf von bis zu 61.600.000 Wertpapiereinheiten des Unternehmens (jeweils eine "Einheit") zum Preis von 0,13 $ pro Einheit (der "Angebotspreis").

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine "Einheits-Aktie") und einem Stammaktienkaufwarrant (jeweils ein "Warrant"). Jeder Warrant berechtigt dessen Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie (jeweils eine "Warrant-Aktie") zum Preis von 0,20 CAD. Die Ausübung kann jederzeit innerhalb von sechsunddreißig (36) Monaten nach dem Abschlussdatum (wie hier definiert) erfolgen.

Das Unternehmen hat den Agenten eine Option eingeräumt, die bis zu 48 Stunden vor dem Abschlussdatum ganz oder teilweise ausgeübt werden kann. Sie gilt für den Verkauf von bis zu 15.400.000 zusätzlichen Einheiten zum Angebotspreis, um einen zusätzlichen Bruttoerlös in Höhe von bis zu 2.002.000 CAD zu generieren (die "Agenten-Option", und zusammen mit dem Marktangebot, die "Platzierung").

Das Unternehmen hat die Absicht, den Nettoerlös aus der Platzierung für die Sanierungsarbeiten in der Verarbeitungsanlage La Parrilla, für die Bestellung von Spezialteilen mit langen Vorlaufzeiten für die Wiederinbetriebnahme von La Parrilla, für den laufenden Betrieb in den nächsten zwölf Monaten sowie für allgemeine betriebliche Zwecke und als Working Capital zu verwenden. Alle Einzelheiten dazu sind den entsprechenden Platzierungsunterlagen zu entnehmen.

Vorbehaltlich der Einhaltung der geltenden regulatorischen Auflagen und in Übereinstimmung mit Teil 5A der Vorschrift National Instrument 45-106 - Prospectus Exemptions sowie unter Bezugnahme auf den Coordinated Blanker Order 45-935 - Exemptions From Certain Conditions of the Listed Issuer Financing Exemption (die "Finanzierungsbefreiung für börsennotierte Emittenten") werden die Einheiten Käufern mit Wohnsitz in den kanadischen Provinzen Alberta, British Columbia, Manitoba, Ontario und Saskatchewan zum Kauf angeboten. Die Einheits-Aktien und die den Einheiten zugrunde liegenden Warrant-Aktien sind nach den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen voraussichtlich sofort frei handelbar, wenn sie an Käufer mit Wohnsitz in Kanada veräußert werden. Die im Rahmen der Platzierung verkauften Einheiten können nach den geltenden regulatorischen Anforderungen und in Übereinstimmung mit OSC Rule 72-503 - Distributions Outside Canada ("OSC Rule 72-503") auch an Käufer außerhalb Kanadas ausgegeben werden. Dazu zählen Käufer mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten und in bestimmten ausländischen Offshore-Regionen. Der Verkauf von Einheiten an Käufer in den Vereinigten Staaten erfolgt auf Basis einer Privatplatzierung, und zwar unter Wahrung einer oder mehrerer Ausnahmeregelungen in Bezug auf die Registrierungspflicht nach dem United States Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der "U.S. Securities Act"). Die Käufer werden angehalten, sich diesbezüglich mit ihren eigenen Rechtsberatern abzusprechen.

In Verbindung mit der Platzierung wurden entsprechende Platzierungsunterlagen erstellt (die "abgeänderten und neu formulierten Platzierungsunterlagen"), die unter dem Firmenprofil auf www.sedarplus.ca sowie auf der Webseite des Unternehmens unter www.silverstorm.ca eingesehen werden können. Potenzielle Anleger mit Interesse an der Platzierung sollten vor einer allfälligen Anlageentscheidung die abgeänderten und neu formulierten Platzierungsunterlagen lesen.

Der Abschluss der Platzierung erfolgt voraussichtlich am bzw. um den 5. Juni 2025 (das "Abschlussdatum") oder zu einem anderen Termin, den das Unternehmen und der Agent für geeignet befinden. Der Abschluss der Platzierung ist an bestimmte Bedingungen gebunden, wozu unter anderem auch der Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der Börsenaufsicht der TSX Venture Exchange (die "TSXV"), zählt.

Die Agenten erhalten ein Barhonorar in Höhe von 6,0 % des Bruttoerlöses aus der Platzierung sowie Broker Warrants (jeweils ein "Broker Warrant") im Wert von 6,0 % der Anzahl der im Rahmen der Platzierung verkauften Einheiten. Ausgenommen sind Erlöse aus den Verkäufen an bestimmte vom Unternehmen benannte Käufer (President's List Purchasers), für die eine Barprovision in Höhe von 2,0 % sowie die Ausgabe von Broker Warrants im Wert von 2,0 % vorgesehen ist. Jeder Broker Warrant kann innerhalb eines Zeitraums von sechsunddreißig (36) Monaten nach Abschluss der Platzierung ausgeübt und gegen eine Stammaktie des Unternehmens eingetauscht werden.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar, noch darf ein Verkauf der Wertpapiere in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz in seiner jeweils gültigen Fassung oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem US-Wertpapiergesetz und den geltenden Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert oder von einer solchen Registrierung befreit.

Über Silver Storm Mining Ltd.

Silver Storm Mining Ltd. verfügt über Silberprojekte in einem fortgeschrittenen Stadium, die sich in Durango (Mexiko) befinden. Im Jahr 2023 erwarb Silver Storm 100?% des Silberminenkomplexes La Parrilla - ein ehemals sehr ertragreicher Betrieb mit einer Aufbereitungsanlage (Kapazität: 2.000 Tonnen pro Tag), fünf Untertageminen und einem Tagebau, in denen zwischen 2005 und 2019 insgesamt 34,3 Millionen Unzen Silberäquivalent gefördert wurden. Das Unternehmen hält auch sämtliche Rechte und Anteile am Projekt San Diego, das zu den größten unerschlossenen Silberkonzessionen in Mexiko zählt. Weitere Informationen über das Unternehmen und seine Projekte finden Sie auf unserer Website unter www.silverstorm.ca.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Greg McKenzie, President & CEO

Tel: +1 (416) 504-2024

mailto:greg.mckenzie@silverstorm.ca

Die TSXV und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemeldung sind zukunftsorientiert und beinhalten eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten. Solche zukunftsgerichteten Aussagen fallen unter den Begriff "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der Vorschrift National Instrument 51-102 - Continuous Disclosure Obligations der Canadian Securities Administrators. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine historischen Fakten. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören Schätzungen und Aussagen, die die zukünftigen Pläne, Zielsetzungen oder Ziele des Unternehmens beschreiben, einschließlich Formulierungen, die besagen, dass das Unternehmen oder das Management das Eintreten eines bestimmten Zustands oder Ergebnisses erwartet. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch Begriffe wie "glaubt", "geht davon aus", "erwartet", "schätzt", "kann", "könnte", "würde", "wird" oder "plant" gekennzeichnet sein. Da zukunftsgerichtete Aussagen auf Annahmen beruhen und sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Ungewissheiten behaftet. Obwohl diese Aussagen auf Informationen beruhen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen, kann das Unternehmen nicht garantieren, dass die tatsächlichen Ergebnisse den Erwartungen des Managements entsprechen werden. Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die mit zukunftsgerichteten Informationen verbunden sind, können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Möglichkeiten wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung beinhalten unter anderem, dass das Unternehmen das Angebot wie geplant und zu den dargelegten Bedingungen abschließt, die beabsichtigte Verwendung der Erlöse aus dem Angebot, die Abschlussbedingungen des Angebots, die Genehmigung des Angebots durch die TSXV, das voraussichtliche Abschlussdatum des Angebots, die Pläne und Erwartungen des Unternehmens für La Parrilla und die Fähigkeit, den La Parrilla-Komplex schließlich wieder in Produktion zu nehmen.

Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung hat das Unternehmen mehrere wesentliche Annahmen getroffen, darunter, dass das Angebot zu den erwarteten Bedingungen oder überhaupt abgeschlossen wird oder möglicherweise nicht zu den derzeit vom Unternehmen erwarteten Bedingungen abgeschlossen wird; dass die Einheiten die erwarteten Bedingungen aufweisen werden; dass das Unternehmen den Nettoerlös aus dem Angebot wie erwartet verwenden wird; dass das Unternehmen alle erforderlichen Genehmigungen in Bezug auf das Angebot erhalten wird; sich die Finanzlage und die Entwicklungspläne des Unternehmens nicht aufgrund unvorhergesehener Ereignisse ändern und die Fähigkeit des Managements, seine Geschäftsstrategie umzusetzen, sowie keine unerwarteten oder nachteiligen regulatorischen Änderungen in Bezug auf La Parrilla, die Entscheidung, La Parrilla möglicherweise in Produktion zu nehmen, andere produktionsbezogene Entscheidungen oder die sonstige Durchführung des Bergbau- und Verarbeitungsbetriebs, die weitgehend auf internen, nicht öffentlichen Daten des Unternehmens und Berichten aus früheren operativen Betrieben basieren und nicht auf NI 43-101-konformen Reservenabschätzungen, vorläufige wirtschaftliche Bewertungen, Vor- oder Machbarkeitsstudien, was zu höheren Risiken führt, als dies der Fall wäre, wenn eine Machbarkeitsstudie abgeschlossen und als Grundlage für eine Produktionsentscheidung herangezogen worden wäre. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen unterliegen verschiedenen bekannten und unbekannten Risiken und Unwägbarkeiten, von denen viele außerhalb der Kontroll- und Vorhersagemöglichkeiten des Unternehmens liegen und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den hierin ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Sie werden auf der Basis von Annahmen zu solchen Risiken, Unwägbarkeiten und anderen hierin dargelegten Faktoren entwickelt.

Solche zukunftsgerichteten Informationen stellen die beste Einschätzung des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen dar. Keine zukunftsgerichtete Aussage kann garantiert werden, und die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können wesentlich abweichen. Dementsprechend wird den Lesern geraten, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79774Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79774&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA82825J1093Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/19403394-silver-storm-stockt-privatplatzierung-brokerbeteiligung-auf-bruttoerloes-8-0-mio-generieren